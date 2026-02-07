Isparta'da Emekli Noter Pınar'ın 2017 Yılında Kurduğu Atatürk Kütüphanesi, 10 Bini Aşkın Eseri Vatandaşlarla Buluşturuyor

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – Isparta'da emekli noter Mustafa Kemal Pınar tarafından 2017'de kurulan Atatürk Kütüphanesi'nde, 3 bini aşkın Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yazılmış eserlerin yanı sıra farklı türlerde 10 binden fazla kitap bulunuyor. Kütüphane kurucusu Mustafa Kemal Pınar, "3 bini aşkın Atatürk konulu kitabımız oldu ve tamamı incelemeye açıktır. İnsanların araştırma yapmasını, buraya gelmesini ve okumasını istiyoruz. Fuarlardan Atatürk konulu eserler topluyoruz, ayrıca bağışlar da alıyoruz" dedi.

Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını somut bir çalışmayla yaşatmak isteyen Mustafa Kemal Pınar, Isparta'da kurduğu Atatürk Kütüphanesi ile gelecek nesilere hatıra bırakıyor. Noterlik mesleğinin ardından emekliliğini kitaplarla sürdüren Pınar, kütüphaneyi "imece ruhuyla" kurduklarını vurguluyor.

1954 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğan Mustafa Kemal Pınar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun oldu. Pınar, 25 yıllık avukatlık görevi ve 14 yıl noterlik görevi sonrası Atatürk Kütüphanesi'ni kurmaya karar verdi. 2017 yılında kurduğu kütüphanede 3 bini aşkın Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yazılmış eserlerin yanı sıra farklı türlerde 10 binden fazla kitap bulunuyor.

Kütüphanenin kuruluş sürecini anlatan Mustafa Kemal Pınar, şunları kaydetti:

"Emekli olmadan önce kendi kendime, Atatürk'le ilgili ne yapabilirim diye sordum. Köy Enstitülü bir babanın oğlu olarak, ben ne yapabilirim diye düşündüm. Sonunda yapacağım şeyin, Isparta'ya güzel bir Atatürk Kütüphanesi kazandırmak olduğuna karar verdim. İlk olarak elimdeki kitaplarla kütüphaneyi oluşturmaya başladım. 3 bini aşkın Atatürk konulu kitabımız oldu ve tamamı incelemeye açıktır. İnsanların araştırma yapmasını, buraya gelmesini ve okumasını istiyoruz. Fuarlardan Atatürk konulu eserler topluyoruz, ayrıca bağışlar da alıyoruz. Böyle bir başlangıcımız oldu."

Kütüphanenin imece usulüyle kurulduğunun altını çizen Pınar, raflardan kitaplara kadar birçok katkının vatandaşlardan, şairlerden ve yazarlardan geldiğini söyledi. Pınar, "Dolaplarda halkımızın katkısı var, kitaplarda bağışlar var. Sağ olsun Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde kalıcı bir mekana kavuştuk" diye konuştu.

Pınar, Atatürk Kütüphanesi'nde her yıl 10 Kasım'da Atatürk Fotoğrafları Sergisi düzenlendiğini, kitap kapaklarının resme dönüştürülerek sergilendiğini de kaydetti.