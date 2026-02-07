Isparta'da Emekli Noter Pınar'ın 2017 Yılında Kurduğu Atatürk Kütüphanesi, 10 Bini Aşkın Eseri Vatandaşlarla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Isparta'da Emekli Noter Pınar'ın 2017 Yılında Kurduğu Atatürk Kütüphanesi, 10 Bini Aşkın Eseri Vatandaşlarla Buluşturuyor

07.02.2026 13:17  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli noter Mustafa Kemal Pınar tarafından Isparta'da kurulan Atatürk Kütüphanesi, 3 bini aşkın Atatürk konulu eser ile 10 binin üzerinde kitabı bir araya getiriyor. Pınar, Isparta'da Cumhuriyet değerlerine bağlılığı somut bir şekilde yaşatmayı amaçlıyor.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – Isparta'da emekli noter Mustafa Kemal Pınar tarafından 2017'de kurulan Atatürk Kütüphanesi'nde, 3 bini aşkın Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yazılmış eserlerin yanı sıra farklı türlerde 10 binden fazla kitap bulunuyor. Kütüphane kurucusu Mustafa Kemal Pınar, "3 bini aşkın Atatürk konulu kitabımız oldu ve tamamı incelemeye açıktır. İnsanların araştırma yapmasını, buraya gelmesini ve okumasını istiyoruz. Fuarlardan Atatürk konulu eserler topluyoruz, ayrıca bağışlar da alıyoruz" dedi.

Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını somut bir çalışmayla yaşatmak isteyen Mustafa Kemal Pınar, Isparta'da kurduğu Atatürk Kütüphanesi ile gelecek nesilere hatıra bırakıyor. Noterlik mesleğinin ardından emekliliğini kitaplarla sürdüren Pınar, kütüphaneyi "imece ruhuyla" kurduklarını vurguluyor.

1954 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğan Mustafa Kemal Pınar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun oldu. Pınar, 25 yıllık avukatlık görevi ve 14 yıl noterlik görevi sonrası Atatürk Kütüphanesi'ni kurmaya karar verdi. 2017 yılında kurduğu kütüphanede 3 bini aşkın Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yazılmış eserlerin yanı sıra farklı türlerde 10 binden fazla kitap bulunuyor.

Kütüphanenin kuruluş sürecini anlatan Mustafa Kemal Pınar, şunları kaydetti:

"Emekli olmadan önce kendi kendime, Atatürk'le ilgili ne yapabilirim diye sordum. Köy Enstitülü bir babanın oğlu olarak, ben ne yapabilirim diye düşündüm. Sonunda yapacağım şeyin, Isparta'ya güzel bir Atatürk Kütüphanesi kazandırmak olduğuna karar verdim. İlk olarak elimdeki kitaplarla kütüphaneyi oluşturmaya başladım. 3 bini aşkın Atatürk konulu kitabımız oldu ve tamamı incelemeye açıktır. İnsanların araştırma yapmasını, buraya gelmesini ve okumasını istiyoruz. Fuarlardan Atatürk konulu eserler topluyoruz, ayrıca bağışlar da alıyoruz. Böyle bir başlangıcımız oldu."

Kütüphanenin imece usulüyle kurulduğunun altını çizen Pınar, raflardan kitaplara kadar birçok katkının vatandaşlardan, şairlerden ve yazarlardan geldiğini söyledi. Pınar, "Dolaplarda halkımızın katkısı var, kitaplarda bağışlar var. Sağ olsun Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde kalıcı bir mekana kavuştuk" diye konuştu.

Pınar, Atatürk Kütüphanesi'nde her yıl 10 Kasım'da Atatürk Fotoğrafları Sergisi düzenlendiğini, kitap kapaklarının resme dönüştürülerek sergilendiğini de kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kemal Pınar, Edebiyat, Isparta, Kültür, Noter, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Emekli Noter Pınar'ın 2017 Yılında Kurduğu Atatürk Kütüphanesi, 10 Bini Aşkın Eseri Vatandaşlarla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Emekli Noter Pınar'ın 2017 Yılında Kurduğu Atatürk Kütüphanesi, 10 Bini Aşkın Eseri Vatandaşlarla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.