Isparta'da Çöp Evde Yaşayan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Isparta'da Çöp Evde Yaşayan Adam Kurtarıldı

Isparta\'da Çöp Evde Yaşayan Adam Kurtarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, derme çatma bir evde sağlıksız şartlarda yaşayan 62 yaşındaki Bolat Kömürcü, duyarlı vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırıldı ve bakım evine yerleştirildi. Evin temizliği sırasında bir kedi cesedi bulundu.

05.01.2025 11:04  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da derme çatma bir evde sobasız ve sağlıksız şartlarda yaşayan 62 yaşındaki adam duyarlı vatandaşların ihbarıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye sevk edildi, tedavisinin ardından da bakım evine yerleştirdi. Virane evde yapılan temizlikte, dumandan zehirlenmiş bir kedi cesedi bulundu. Evin içinde ise bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Yaşlı adamın hayatta kalması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 62 yaşındaki Bolat Kömürcü, derme çatma virane olmuş bir evde sağlıksız şartlarda yaşamını sürdürüyordu. Mahalle muhtarı Erhan Akbaş ve duyarlı vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte, Yalvaç Belediyesi'ne bildirilen olay, yetkililer tarafından hızla müdahale edildi. Belediyenin temizlik ekipleri ve diğer yetkililer, Kömürcü'yü yaşadığı evden alarak hastanede yapılan tedavisin ardından Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bulunan özel bir bakım evine yerleştirdi.

Evinde kediye ait dumandan zehirlenmiş ceset bile bulundu

Kömürcü'nün yaşadığı evde sobası bile bulunmazken, soğuk kış günlerinde dışarıdan topladığı odunlarla derme çatma evinin ortasında ateş yakıp ısınmaya çalıştığı gözlendi. Evde yapılan temizlik sırasında, bir kediye ait dumandan zehirlenmiş ceset bulundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Günay, kedinin bile dumandan zehirlenerek öldüğünü ve Kömürcü'nün hayatta kalmasının büyük şans olduğunu belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"Çöp evde yaşadığını tespit ettik"

Temizlik çalışmalarının ardından, Mahalle Muhtarı Erhan Akbaş, "Mahallemizde böyle bir çöp ev olduğu ihbarı üzerine muhtarlık olarak harekete geçtik. Buraya geldiğimizde Bolat amcamızın burada kimsesiz olduğu ve çöp evde yaşadığını tespit ettik. Belediye ekiplerine ilettiğimiz görüntüler sonrasında, temizlik çalışmaları ivedilikle yapıldı." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Ekipler, virane durumda olan evde yaptıkları temizlik sırasında yaklaşık bir kamyon dolusu çöp çıkardı. Bolat Kömürcü'nün şans eseri hayatta kaldığı ve yeni bir yaşam için bakım evine yerleştirildiği ifade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Sağlık, Yalvaç, Çevre, Yerel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Çöp Evde Yaşayan Adam Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Çöp Evde Yaşayan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.