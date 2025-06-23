Isparta'da Engelli Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Isparta'da Engelli Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Isparta\'da Engelli Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
23.06.2025 14:52  Güncelleme: 14:57
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Isparta'da Altı Nokta Körler Derneği ve Mimarlar Odası'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünde, mimarlar ve katılımcılar gözleri bağlayarak beyaz bastonlarla yürüyerek görme engellilerin karşılaştığı zorlukları deneyimlediler. Etkinlik, mimari engellerin aşılması için empati kurulması amacıyla düzenlendi.

Isparta'da Altı Nokta Körler Derneği ve Mimarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, mimarlar, belediye başkan yardımcıları ve gönüllüler gözlerini bağlayarak beyaz bastonlarla yürüdü. Etkinlik, mimari engellerin empatiyle anlaşılması adına Türkiye'de bir ilki temsil etti.

Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi ve Isparta Mimarlar Odası Temsilciliği iş birliğiyle, 23 Haziran Pazartesi günü 12.00-13.00 saatleri arasında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye önünden başlayarak Kaymakkapı Meydanı'na kadar gözleri bağlı şekilde beyaz bastonlarla yürüyen mimar ve mimar adayları, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

"Bu sadece bir yürüyüş değil, toplumsal bir mesaj"

Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Erbaş, yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, engellilerin yaşadığı zorlukları hissettirmek ve empati kurulmasını sağlamak. Mimarlar bu şehirlerin inşasında en önemli aktörlerden biri. Bu tür etkinliklerle duyarlılık artıyor. Aslında bu bir toplumsal sorun. Eğer bütün toplumumuz bu konuyu bu şekilde ele alırsa, inanıyorum ki sorunlarımız bir bir çözülecek. Bu konuda duyarlı olmak engelliyi anlayabilmek ve yaşadıklarımızı hissedebilmek gerekli. Ben bu yürüyüşümüzün etkili olacağını düşünüyorum ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Engellilerin yaşadığı zorlukları bizzat deneyimledik"

Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ise etkinliğin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimlemek bizler için çok anlamlıydı. Kaldırım işgallerinin ve ulaşım zorluklarının ne denli etkili olduğunu yaşayarak gördük. Ben bu bağlamda bu etkinliğin içerisinde olduğum için mutlu olduğumu belirterek sesimizin ulaştığı herkesi bu duyarlılığa davet ediyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Görmeden yürümek, tasarıma farkındalık katıyor"

Mimarlar Odası Temsilcisi Caner Ataseven de, mimari engellerin aşılması için empati kurmanın önemine dikkat çekerek, "Bugün sadece yarım saat yürüdük ama yaşadığımız zorluğu empati kurarak hissettik. 'Bir an önce bitsin' bile dedik ama bu, görme engelli vatandaşlarımız için hiç bitmeyen bir çile ve ızdırap. Bu etkinliği düzenleme amacımız da buydu,görme engelli bireylerin yaşadığı sorunların başında gelen mimari engellere dikkat çekmek. Mimarlık ve şehircilik bu konuda kilit rol oynuyor. Mimarlık Fakültelerinde 'Erişilebilirlik' dersi verilmesi gerekir. Bu ders kapsamında öğrencilere ödev verilerek, örneğin tekerlekli sandalye kullanarak ya da gözlerini bantlayarak bir kuruma gidip gelmeleri sağlanmalı. Böylece engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları deneyimleyip, empati kurarak işlerini yapmayı öğrenebilirler" dedi.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılar, erişilebilir bir kent için daha fazla iş birliği ve duyarlılık çağrısında bulundu. Yürüyüşe gönüllü vatandaşların yanı sıra Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ve Yasin Tekin, Isparta Mimarlar Odası Başkanı Yüksek Mimar Caner Ataseven, Isparta Ziraat Odaları Birliği Başkanı Mustahattin Can Selçuk ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Engelli Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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