Isparta'da Gül Hasadı: Üreticiler Ücretlerden Şikayetçi - Son Dakika
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Isparta'da Gül Hasadı: Üreticiler Ücretlerden Şikayetçi

20.06.2026 11:55
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Isparta'da gül hasadı devam ederken, üreticiler alım fiyatlarının yetersiz olduğunu belirtiyor.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Dünyanın en önemli yağlık gül üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da hasat sezonu devam ediyor. Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde üreticiler ve gül işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesailerinde hem gül toplamanın zorluklarını hem de açıklanan alım fiyatlarına yönelik beklentilerini anlattı.

Isparta'da gül mesaisi başladı. Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyündeki gül üreticileri sabahın ilk ışıklarıyla mesailerine başlıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan üreticiler, Gülbirlik'in bu yıl açıkladığı alım fiyatının yetersiz olduğunu ifade etti.

Kozluca Köyü Muhtarı Ramazan Kılıç, gül üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek, hasat döneminde günün, sabah ezanıyla başladığını söyledi.

Kılıç, gülün beklemeye tahammülü olmayan hassas bir ürün olduğunu vudgulayarak, şunları kaydetti:

"Gülcülük ayrı bir iş. Bir ay sürüyor normalde. Sabah ezanıyla beraber başlanıyor. Gülün ne zaman biteceği belli olmaz. Hava yağışlıysa az açar, daha erken toplarsınız. Çamur olursa iş uzar. Bu işin belirli bir saati yok. En önemli tarafı da gülün ertesi güne kalmaması. Çuvalda beklerse yanar. Aynı gün toplanıp fabrikaya ulaştırılması gerekiyor."

"BU FİYATLARLA ÜRETİCİNİN KAZANCI OLDUKÇA SINIRLI KALIYOR"

Gülbirlik'in belirlediği alım fiyatına tepki gösteren Kılıç, "Gül de gübre masrafı var, budama masrafı var, belleme var, ot yolma var. İşçiliği çok fazla. Gülbirlik 80 lira açıkladı, özel sektör 90 lira verdi ama bunlar yeterli değil. Bu fiyatlarla üreticinin kazancı oldukça sınırlı kalıyor" dedi.

"BİR AYIMIZ TAMAMEN GÜL BAHÇESİNDE GEÇİYOR"

Yaklaşık 10 yıldır gül üreticiliği yapan Fera İpek ise gül sezonunda hayatlarının tamamen bahçede geçtiğini belirterek, "Kendi tarlamızın hakkından gelmek bile zor oluyor. İki ayrı yerde gül bahçemiz var. Onları toplamak zaten bir ayımızı alıyor. Gül zamanı arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Günümüz tamamen tarlada geçiyor" ifadelerini kullandı.

"MALİYETİ YÜKSELİYOR AMA GÜLÜN FİYATI AYNI KALIYOR"

İpek, gül fiyatlarının yıllardır maliyet artışlarının gerisinde kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Her şeyin fiyatı yükselirken gülün fiyatının sabit kalması pek hoş değil. Gübrenin fiyatı artıyor, çalışanın fiyatı artıyor, budaması var, ilaçlaması var. Bunların hepsinin maliyeti yükseliyor ama gül aynı kalıyor. Eğer bütün işleri kendiniz yapıyorsanız biraz kazanabiliyorsunuz. Ama dışarıdan işçi tutuyor, bakım yaptırıyorsanız kazanç oldukça düşüyor."

Hasat döneminde çalışan işçilerin ücretlerinin de arttığına işaret eden İpek, sezon başında kilogram başına 35 lira olan ücretlerin daha sonra 40 liraya yükseldiğini dile getirdi. İpek, "Bazı üreticiler gül dökülmesin diye daha yüksek ücretler de verebiliyor. Ama genel olarak 40 lira civarında toplatılıyor. İşçi bulmak da her geçen yıl zorlaşıyor" diye konuştu.

İSTANBULDAN GÜL TOPLAMAYA GELDİ

İstanbul'dan Kozluca'ya gelerek gül hasadında çalışan Gülsüm Bozuklu da toplama ücretlerinin ve üretici gelirlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Kilo hesabıyla çalıştıklarını söyleyen Bozuklu, "Kilosu 40 lira. Hızlı toplayanlar günlük 50-60 kilo toplayabiliyor. Ama bu işin görünmeyen çok fazla masrafı var. İlaç oluyor, sürüm oluyor, belleme oluyor, kesme oluyor. Bayağı masraflı bir iş" dedi.

Üreticilerin ancak kendi emeklerini ortaya koyduklarında gelir elde edebildiklerini söyleyen Bozuklu, "Bahçesine kendisi bakarsa geçinebilir. Ama sürekli işçi çalıştırırsa işi zor. Benim amcam kendi işliyor, kendi bakıyor. O yüzden biraz daha rahat" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Kozluca'daki üreticiler ve işçiler, gülün Isparta ekonomisi ve bölge kültürü açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, alım fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve günün ilerleyen saatlerine kadar devam eden gül hasadında üreticiler, bir yandan Türkiye'nin en değerli tarımsal ürünlerinden birini yetiştirmenin gururunu yaşarken, diğer yandan artan maliyetler karşısında emeğinin karşılığını alabilmenin mücadelesini veriyor.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Isparta, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Gül Hasadı: Üreticiler Ücretlerden Şikayetçi - Son Dakika

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