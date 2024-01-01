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Isparta Belediyesi tarafından açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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Isparta Belediyesi tarafından açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası ziyaretçi akınına uğruyor

Isparta Belediyesi tarafından açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası, Isparta'nın ve bölgenin cazibe merkezi haline gelerek yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin en büyük seyir teraslarından biri olan cam seyir terası, vatandaşlara Isparta'yı farklı açıdan izleme fırsatı sunuyor. Yılın son gününde de tercih edilen teras, yeni yılın gelişini eşsiz manzarasıyla karşılamak isteyenlerin buluşma noktası haline geldi.

Isparta Belediyesi tarafından açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası ziyaretçi akınına uğruyor
01.01.2024 - 18:25,
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Isparta Belediyesi tarafından açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası ziyaretçi akınına uğruyor. Isparta'nın ve bölgenin cazibe merkezi haline gelen seyir terası, 2023 yılının son gününde de yoğun ilgi gördü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in projeleri arasında yer alan Kirazlıdere'ye 2,5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 16 metre çapındaki 300 metrekarelik cam alanıyla yerden 25 metre yükseklikte Türkiye'nin en büyük seyir teraslarından biri olarak inşa edilen cam seyir terası, 28 Ekim 2023 tarihinde hizmete girmişti. Cam seyir terası hizmete girdiği günden bu yana Isparta ve şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, seyir terasında Isparta'yı farklı açıdan izleme fırsatı bulurken, bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyorlar. Her gün gün batımına kadar ziyaret edilebilen Kirazlıdere Cam Seyir Terası, akşamları ışık şovlarıyla şehre ayrı bir renk katıyor.

Isparta 2023 yılını uğurlarken yılın son gününde de vatandaşların tercihi Kirazlıdere Cam Seyir Terası oldu. Yeni yıl öncesinde vatandaşlar şehrin panoramik güzelliklerini seyir terasından izlediler. Yılın son saatlerinde Kirazlıdere Cam Seyir Terası adeta bir buluşma noktasına dönüşürken, vatandaşlar yeni yılın gelişini cam seyir terasın sunduğu eşsiz manzara eşliğinde karşıladı. Aynı anda belli bir ziyaretçi sayısının alındığı cam seyir terasına girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir dışından gelenler de cam seyir terası sayesinde Isparta'yı farklı bir açıdan izleme fırsatı buldu.

Adıyaman'dan geldiğini belirten bir vatandaş, "Burası çok güzel olmuş. Çocuklarımız burada yüksek lisans yapıyorlar. Onları ziyaret etmek için geldik, burayı da gezmek istedik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Güzel bir hizmet olmuş" dedi.

Burdur'dan sadece cam seyir terasını görmek için Isparta'ya geldiklerini dile getiren bir aile de, "Burdur'dan sırf burayı gezmeye geldik. Çok güzel olmuş. Isparta Belediye Başkanımızı zaten takip ediyoruz. Çok güzel bir cam teras yapmış. Çocuklar da yanımıza gelince onları da getireceğiz" dedi.

Yine Burdur'dan gelen bazı vatandaşlar, cam seyir terasını çok beğendiklerini ifade ederek, "Keşke Burdur'a da böyle bir hizmet yapılsa. Belediyemiz sağ olsun çok güzel yere yapmış" dediler. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi tarafından açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta Belediyesi tarafından açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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