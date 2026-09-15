Isparta\'da motorin zammı pompaya yansıdı, 25 bin liralık depo 40 bin liraya doluyor

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Motorinin litre fiyatına yapılan 6,62 liralık zam, Isparta'da pompaya yansıdı. Kentte bir akaryakıt istasyonunda motorinin litresi 91,36 liradan 97,95 liraya çıktı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar ve sektör temsilcileri, artan akaryakıt maliyetlerinin bütçelerini ve işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Motorinin litre fiyatına 6,62 lira zam yapıldı. Zamla birlikte Isparta'da bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 91,36 liradan 97,95 liraya yükseldi. Artan akaryakıt fiyatları vatandaşların yanı sıra çekici ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren esnafın da maliyetlerini artırdı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ispartalılar, zamların bütçelerine ve günlük yaşamlarına etkisini anlattı.

"BİZ 50 LİRALIK ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Zamları esprili bir dille değerlendiren bir vatandaş, "Biz hala 50 liralık almaya devam ediyoruz. Yetiyor mu 50 liralık? Yetiyor. Yani son gelen zamlardan sonra şu an erkenden yakıtımızı almak istedik. Ülke durumu güncel. Günden güne her şeye zam geliyor. Günden güne her şey daha fazla olacak." dedi.

"CEBİMİZE GİREN DEPOYA GİDİYOR"

Ömer Taşçeken, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bütçede kendilerine ve sosyal yaşama ayıracak para kalmadığını belirtti.

Taşçeken, "Yani aslında çok zaten bir tasarruf etmiyoruz açıkçası ama yani yine de olabildiğince ne kadar, 3 lira 5 lira ne kadar tasarruf edersek o kadar iyidir. Yani cebimize giren depoya gidiyor. Onun dışında ekstradan yapacak bir masraf kendimize bir eğlence unsuru ya da ne bileyim dışarıda bir şey yapmak için cebe bir şey kalmıyor." diye konuştu.

Araç kullanmayı bırakabileceğini söyleyen Taşçeken, "Yakıta ve araba masrafına bu şekilde devam ediyor. Araç kullanmam artık. Araba kullanmayı bırakırım. Yani Türkiye gibi bir ülkede bunun ucu bucağı yok bence. Yani 150-200 gidebildiği yere kadar." ifadelerini kullandı.

Isparta'da çekici hizmeti veren Sefa P., akaryakıt zamlarının iş maliyetlerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Sefa P., "Gördüğünüz gibi 4 tane aracım var. Zam gelecek dediler. Biz de bıktık bu olanlardan ama yapabileceğimiz bir şey yok. Neyi kurtarırsak bizim için kar yani o yüzden." dedi.

Geçmişte müşterilere verilen fiyatların artan maliyetler karşısında geçerliliğini yitirdiğini belirten Sefa P., "Durumlarımız nasıl etkiliyor? Mesela geçmişten verdiğimiz fiyatlar bugün ters oluyor. Müşteriye fiyat verirken, şehirçi mesela fiyat verirken adamlar bize kötü gözle bakıyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Motorinin 100 liraya yaklaşmasına dikkat çeken Sefa P., "Mozot şu an 100 liraya yaklaştı galiba. 92 liraydı. 6-7 liraya zam gelecek. 99-100'ü bulacağız. Mecbur biz de müşteriye yansıtacağız. Yani bizim yapabileceğimiz bir durum yok şu anda. Müşterilerin de bizi anlamasını temenni ederiz yani." diye konuştu.

Bir vatandaş ise akaryakıt zammının kendi hayatını doğrudan etkilemediğini ancak babasının günlük ulaşımı nedeniyle zammı daha fazla hissedeceğini söyledi.

Vatandaş, "Valla benim hayatımda etkileyecek bir şey yok abi ya. Babamın hayatını etkiliyordu da benimkini etkilemiyor. Valla onu etkiler abi. Her gün 100 kilometre git gel yapıyor. O yüzden onu etkileyecektir." dedi.

Yaşar Çetin ise motorin fiyatlarındaki sürekli artışa tepki gösterdi.

Çetin, "Devamlı zam yapıyor. Hiç indirim yapılmıyor. Mazotlarda devamlı yükseliyor yani. 100 liraya bulu 1 litre mazot. Çok aşırı yüksek. Fiyatlar yüksek yani. Millet şikayetçi herkes." ifadelerini kullandı.

"25 BİN LİRAYA DOLDURDUĞUM BİR DEPO ARTIK 40 BİN LİARAYA ZOR DOLUYOR"

Nakliyecilikle uğraşan Metin Şenkaya ise artan motorin fiyatlarının taşımacılık sektöründeki maliyetleri ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Şenkaya, "Depoya aldığımız mazotla 500 kilometre yapalım derken bir de onları alıyoruz ki 1000 kilometre yapalım. Ne olur kar marjımızı biraz daha arttırabilir miyiz diye amacımız bu yani." dedi.

Zamların yalnızca nakliyecileri değil, toplumun genelini etkilediğini belirten Şenkaya, "Her türlü etkiliyor tabii. Sadece bizi değil. Türkiye'nin geneline etkiliyor. Ama yapacak da bir şey yok. Görüyorsunuz yani. Ne kontak kapatabiliyoruz. Ne işten kalabiliyoruz. Onun için adapte olmaya çalışıyoruz yani. Genel olarak herkesin etkileri." diye konuştu.

Tırının deposunu doldurmanın maliyetinin ciddi şekilde yükseldiğini belirten Şenkaya, "Benim mesela tırım var. Tırım da karşıda. Şimdi 25 bin liraya doldurduğum depo. Şimdi 40 bin liraya zor doluyor yani. Bir depo 40 bin liraya doluyor. Ki ben bununla yola gidip geleyim de yani 3 sefer 5 sefer yol yapayım da mazot paramı çıkarayım yani." ifadelerini kullandı.

Şenkaya, sözlerini "Gerçekten o da sıkıntı yani şu anda yani. Ama ne yapalım yani. Yapacak bir şey yok yani. Görüyorsunuz. Kuyruk var. Herkes bir şeylerle mücadele ediyor. Biz de mücadele etmeye çalışıyoruz yani." diyerek tamamladı.