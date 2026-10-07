Isparta'da pazarcılar satışların düştüğünü, ürünlerin yarısını geri götürdüğünü söyledi - Son Dakika
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Isparta'da pazarcılar satışların düştüğünü, ürünlerin yarısını geri götürdüğünü söyledi

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Isparta\'da pazarcılar satışların düştüğünü, ürünlerin yarısını geri götürdüğünü söyledi
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Isparta'da pazar esnafı ve alışverişe gelenler artan fiyatlar ve ekonomik koşullar nedeniyle yakındı. Pazarcılar satışların düştüğünü ve ürünlerin yarısını geri götürdüklerini, vatandaşlar ise bütçelerinin temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini belirtti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da pazarda alışveriş yapanlar ile pazar esnafı pahalılıktan yakındı. Pazarcılar satışların düştüğünü belirtirken, vatandaşlar ise bütçelerinin temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söyledi.

Isparta'da pazar esnafı ve alışverişe gelenler, ANKA Haber Ajansı'na ekonomik koşullar ve pazardaki fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazarcılar satışların düştüğünü, vatandaşlar ise alım gücünün azaldığını ifade etti.

Bir pazarcı, tezgahındaki ürünlerin satılmadığını belirterek, "Bak arkadaş, hep 5'lik. Müşteri yok, para yok millette. Bamya 150 ama almıyor kimse. Para yok millette, para bitmiş. On kilo ceviz satmadım akşama kadar. Mazotu var, benzini var" dedi.

"ZARARI FALAN BIRAKTIK, YAŞAMAYA BAKIYORUZ"

Pazarda süt ve süt ürünleri satan bir köylü de artan maliyetlerden şikayet etti. Vatandaş, "Şu anda bizi de bitiriyorlar. Peynirin kilosu pahalı. Biz burada 250 liraya ancak veriyoruz bu peyniri. Kola sütten daha pahalı. Süt mesela 100 lira, 2,5 kilo. Yani biz batıyoruz galiba, biitiyoruz. Zararımızı artık bıraktık, iyi kötü yaşamaya bakıyoruz, geçinemiyoruz. Azını buraya getiriyoruz, azını mandıraya veriyoruz. Bununla da geçinelim diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka pazarcı ise "Memnun değilim. Her şey zarar. Ürünlerin yarısını geri götürüyoruz. Mazot bizi etkiliyor. Mallar tarladan hoplayarak mı buraya geliyor?" dedi.

"BİR ŞEY ALMADAN GİDECEĞİM"

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ise yüksek fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek, "Hiçbir şey alamıyoruz ki. Çok pahalı. Taş yiyeceğiz böyle olursa. Bir üzüm alacağım, bir de domates ancak. Bir şey almadan gideceğim. Pazara gelince 2-3 bin lira gidiyor" diye konuştu.

Akaryakıt maliyetlerine dikkati çeken bir esnaf da, "Mazotun litresi olmuş yüz küsür lira. Bu saatten sonra yavaş yavaş elimizdeki ürünleri de etkilemeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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