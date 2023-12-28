Isparta\'da Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Isparta'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından "Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Isparta Belediye Başkanvekili Özler Erdoğan, şehit aileleri, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dev Türk bayrağı taşıyan yüzlerce vatandaş "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Mecliste terörist istemiyoruz, sloganları ile Mimar Sinan Camii önüne kadar yürüdü. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı burada yaptığı basın açıklamasında şehit haberlerinin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü belirterek, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum şiarıyla vatan uğruna istiklal ve istikbal yolunda ölüme korkusuzca yürüdüler. Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanı Muhammed'in semalarda yankılanması milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan şehitlerimiz ve gazilerimizin dökülen her damla kalanın haberi hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına da inancımız tamdır" dedi.

"Rabbim yavrularımızın şahadetini kabul etsin"

Mimar Sinan Camii önünde düzenlenen törende konuşan 2018 Afrin'de şehit olan Ali Yılmaz'ın annesi Emine Yılmaz, "Oğlum 5 yıl oldu şehit olalı dile kolay bize 5 saniye gibi geliyor. Bu devlet için canını, evladını, kardeşini, eşini vermeyen hiç kimse anlayamaz. Bugün yapılan anlamlı bir yürüyüştü. İnşallah son olur. Rabbim yavrularımızın şahadetini kabul etsin, bizleri de şefaatine nail eylesin. Görevi başındaki tüm askerlerin Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde 21 Ekim 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın annesi Mürşide Yavaş ise, "14 ay oldu oğlumu kaybedeli. Çok özledim oğlumu, Rabbim tüm annelere sabır versin. Şehit annesi olmak hem güzel hem de çok acı bir şey. Bunu yaşayan bilir. İçimizde yanan bir ateş hiç sönmüyor. Canımız feda olsun vatana bende şehit olmak isterim. Vatanımız milletimiz sağ olsun, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Bu vatan için hepimizin canı feda olsun" dedi.

Konuşmanın ardından tüm şehitler için dua edildikten sonra program sona erdi. - ISPARTA