Isparta'da Şiddet Gören Çocuk Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Isparta'da Şiddet Gören Çocuk Koruma Altına Alındı

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Isparta'da annesi tarafından darbedilen çocuk devlet korumasına alındı, anneye adli işlem başlatıldı.

17.03.2025 11:02
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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(ISPARTA)- Isparta'da annesi tarafından şiddet uygulanan çocuk, devlet korumasına alındı, anne hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, K.Ö'nün, 6 ay önce Isparta'daki bir işletmede, çocuğunu darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.Ö'nün çocuğuna vurduğu görüldü.

İhbar üzerine, Burdur'da yaşadığı belirlenen anne K.Ö hakkında, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince anne K.Ö. hakkında adli işlem yapıldı, şiddet mağduru çocuk, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Şiddet Gören Çocuk Koruma Altına Alındı - Son Dakika

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