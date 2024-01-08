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Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Tarafından 259 Vatandaş ve 677 Öğrenciye Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Tarafından 259 Vatandaş ve 677 Öğrenciye Bilgilendirme Yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, aralık ayında gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında 23 iş yeri, kurum ve okul ziyareti yaparak, 259 vatandaş ve 677 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirme çalışmaları siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES aplikasyonları, uyuma, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri gibi konuları içeriyordu.

Isparta\'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Tarafından 259 Vatandaş ve 677 Öğrenciye Bilgilendirme Yapıldı
08.01.2024 - 18:21,
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Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince aralık ayında 259 vatandaş ve 677 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından aralık ayında vatandaşlara yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde 23 iş yeri, kurum ve okul ziyareti yapılarak, 259 vatandaş ve 677 öğrenciye "siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES aplikasyonları, uyuma, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri" konularında bilgilendirme yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Tarafından 259 Vatandaş ve 677 Öğrenciye Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Tarafından 259 Vatandaş ve 677 Öğrenciye Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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