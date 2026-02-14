Isparta Mimarlar Odası Başkanı Ataseven: "Isparta'daki Binaların Yüzde 70'i 2000 Öncesi. Halk Riskli Yapılarda Yaşıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Isparta Mimarlar Odası Başkanı Ataseven: "Isparta'daki Binaların Yüzde 70'i 2000 Öncesi. Halk Riskli Yapılarda Yaşıyor"

14.02.2026 09:27  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven, Isparta'daki binaların yüzde 70'inin 2000 yılı öncesinde inşa edildiğine ve bu yapıların riskli olduğuna dikkat çekti. Geçmişte meydana gelen depremlerden ders alınmadığını belirten Ataseven, kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Haber: Gökdeniz Can

(ISPARTA) – Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven, Isparta'da halkın yaşadığı binaların yüzde 70'inin 2000 yılı öncesinde inşa edilen riskli yapılar olduğunu ifade ederek, "Son yıkıcı deprem 1914'te Isparta'yı yok etti. 100 yılın üzerinde bir zaman geçti. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne zaman bir tedbir alacağız?" dedi.

Ataseven, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, afetlere hazırlık için önce yapı stoğu envanterinin çıkarılması gerektiğini belirtti.

Isparta için ancak tahminlerde bulunabildiklerini ifade eden Ataseven, "Benim tespitlerime göre Isparta'da halkın yaşadığı binaların yüzde 70'i 2000 yılı öncesi, merkez ilçeler, kasabalar, köyler dahil" dedi.

Ateseven, son deprem yönetmeliğinin 2018 tarihli olduğuna işaret ederek, bu tarihten önceki binaların mevcut yönetmeliğe uygun olmadığına dikkati çekti.

Fakat yapı denetiminin başladığı 2011 sonrası inşa edilen binaları daha güvenli gördüklerini bildiren Ataseven "Ama bizim için esas hedef 2000 öncesi binalar. Halkın çoğunluğu da burada oturuyor. Yüzde 65-70'i hala 2000 öncesi; ne 2007 deprem yönetmeliğine ne 2018 deprem yönetmeliğine uygun binalarda, hatta 1997-98 deprem yönetmeliğinden bile eski binalarda oturuyor halkın çoğunluğu" diye konuştu.

Binaların depreme dayanıklılığını ölçen birçok kurum ve test bulunduğunu ifade eden Ataseven, ancak halkın bu testleri "yaptırırsak binayı yıkmak zorunda kalacakları" düşüncesiyle yaptırmadıklarını anlattı.

Ateseven, "Öyle bir durum yok. Binanızın durumunu hastanede yaptırdığınız check-up gibi öğrenebilirsiniz. İster sonra tedbir alırsınız, ister almazsınız, oturmaya devam edersiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Gayriresmi yoldan binanızı test etmek için Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre 5'te 4 çoğunluk lazım, binadan karot aldırmak için ya da diğer işlemler için. Fakat kentsel dönüşüme başvursanız binadan sadece bir kişinin başvurusu yeterli. Kentsel dönüşümün riskli tarafı şudur; geri dönüşü yoktur. O rapor çıktığında riskli çıkarsa bina yıkılacak ya da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüme verilen devlet desteğinin sürekli güncellendiğini belirten Ataseven, her malike 18 ay kira yardımı desteği ile kredi desteği sağlandığını bildirdi. Ateseven, şu bilgileri verdi:

"Şu anda piyasadaki en düşük faizli kredi kentsel dönüşüm kredisi. Bunun dışında esas faydası müteahhitlere. Devlet harçların birçoğunu almıyor. Kentsel dönüşümde belediye ruhsat harcı, iskan harcı, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi harçlardan muaf kalıyor. Tapu harçları almıyor. Noter, devlete ödenen kısımları almıyor. Bu harçları almaması çok büyük bir avantaj. Müteahhiti ikna etme açısından KDV yüzde 10 iken bütün binalarda satışta, kentsel dönüşümde yüzde 1."

Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven, Isparta'da yılda 100 kadar binanın dönüştürülebildiğini belirterek, "Yılda 100 bina yaparsak, 500-600 yıl sürüyor bu kentsel dönüşüm. Sadece 2000 öncesi eski ve riskli yapıların dönüşümünden bahsediyorum. Yeni yapılanın hiç eskimeyeceğini varsayıyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrü kadar bir vakte ihtiyacı var. 100 çok küçük bir rakam yılda. Biz bunu bine çıkarmalıyız. Başka türlü biz depreme yetişemeyeceğiz" dedi.

"Tabut binalar konusunda çok ısrarcı olmasınlar lütfen"

Isparta'da halkın oturduğu binaların yüzde 70'inin riskli olduğunu belirten Ataseven, 6 Şubat depremlerinin 3. yılının geride kaldığını hatırlattı. Caner Ataseven, şöyle konuştu:

"Geçen üç koca yılda, 6 Şubat 2023'ten beri aldığımız tek bir tedbir, tek bir önlem var mı? Tek bir karar var mı? Ben bir şey göremedim maalesef. Çok üzücü bu. Ben buna üzülüyorum çünkü ne olacağını biliyorum. Gözümü kapattığımda Mimar Sinan, Cumhuriyet Caddesi gibi, Kafeler Caddesi gibi yerler gözümün önüne geliyor ve uyuyamıyorum açıkçası. Çok üzücü bir durum. Bir şey yapamamamız, bir ilerleme sağlayamamamız beni çok üzüyor. Bir an önce başlamamız lazım. Geç bile kaldık. Son yıkıcı deprem, esas büyük deprem diyelim, 1914'te Isparta'yı yok etti. 100 yılın üzerinde bir zaman geçti. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne zaman bir tedbir alacağız? Ne zaman bir önlem alacağız, yaptırım yapacağız?"

Kaynak: ANKA

Isparta, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta Mimarlar Odası Başkanı Ataseven: 'Isparta'daki Binaların Yüzde 70'i 2000 Öncesi. Halk Riskli Yapılarda Yaşıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi 426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 13:00:05. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta Mimarlar Odası Başkanı Ataseven: "Isparta'daki Binaların Yüzde 70'i 2000 Öncesi. Halk Riskli Yapılarda Yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.