 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'daki trafik kazaları KYGS kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'daki trafik kazaları KYGS kameralarına yansıdı

Isparta'da kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Isparta-Sav yolu üzerindeki ışıklı kavşakta, Yeni Sanayi Sitesi'nde, Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında ve Gölcük Caddesi'nde meydana gelen trafik kazaları yer aldı.

Isparta\'daki trafik kazaları KYGS kameralarına yansıdı
08.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:05
Abone Ol

Isparta'daki trafik kazaları KYGS kameralarına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da geçen kasım ayında meydana gelen 4 trafik kazası kentin farklı noktalarında bulunan KGYS kameralarınca kaydedildi.

İlk görüntüde Isparta-Sav yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kaza yer aldı. Kavşakta seyir halindeki minibüs yola çıkan hafif ticari araca çarptı. İkinci görüntüde ise Yeni Sanayi Sitesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması yer aldı. Seyir halindeki bir otomobil sola dönmek istediği sırada karşıdan gelen bir motosikletli ile çarpıştı.

Görüntülerde yer alan bir diğer kaza ise Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen ve üzerinde bir otomobil bulunan çekiciye arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden çekici öndeki başka bir araca çarptı.

Son görüntüde ise Gölcük Caddesinde yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobile cadde üzerinden hızla seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpması yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Isparta, Gölcük, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'daki trafik kazaları KYGS kameralarına yansıdı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 00:01:53. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'daki trafik kazaları KYGS kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement