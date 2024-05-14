Isparta Üniversite Öğrencileri Gazze ve Doğu Türkistan İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Isparta Üniversite Öğrencileri Gazze ve Doğu Türkistan İçin Bir Araya Geldi

Isparta Üniversite Öğrencileri Gazze ve Doğu Türkistan İçin Bir Araya Geldi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci toplulukları, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Doğu Türkistan'daki zulme karşı durmak amacıyla 'Büyük Gazze Buluşması' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı sloganlar atarak bir araya geldi.

14.05.2024 21:27
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Isparta'da üniversite öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Doğu Türkistan'daki zulme karşı durmak amacıyla "Büyük Gazze Buluşması" ekinliğinde bir araya geldi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Doğu Türkistan'daki zulme karşı durmak amacıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından "Büyük Gazze Buluşması" etkinliği düzenlendi.

ISUBÜ-SDÜ öğrenci topluluklarının ortak düzenlendiği etkinlik, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı şiddete karşı sloganlar attı.

Üniversiteli öğrenciler adına konuşan Isparta Genç Filistin İnisiyatif Başkanı Dr. Muhammet Raşit Sancar Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, " Türkiye'de Osmanlı'nın kültürel mirasını taşıyan bu ülkenin bu noktada daha fazla ses çıkarması gerekiyordu. Biz de arkadaşlarla bir araya geldik. İsrail'in Kudüs'te, Gazze'de, Orta Doğu'da ve Türkiye'de de yapmaya çalıştığı büyük bir zülüm var. Vaad edilmiş topraklar mitolojisi var. Onların parlamento binalarında vaad edilmiş topraklar haritası var bu harita ülkemizin topraklarını da içeriyor. Biz milliyet, maneviyat anlamında kendini yetiştirmeye çalışan bireyler olarak amacımız ülkemizin topraklarını korumak istiyoruz" dedi.

Filistin için bir araya gelen öğrenciler beyaz çarşaf üzerine notlar yazdıktan sonra dağıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Üniversite Öğrencileri Gazze ve Doğu Türkistan İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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