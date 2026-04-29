Isparta Zafer Partisi İl Başkanı Yılmaz, Hastane Arazisinin Satışına Tepki Gösterdi: Zafer Partisi Olarak Bu Satışa Karşıyız

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Ercan Yılmaz, Senirkent Devlet Hastanesi'ne ait alanın özelleştirilmesine karşı çıktıklarını bildirerek, "Senirkent'in malını kimlere peşkeş çekiyorsunuz? Bu alanın kamuya ait olarak kalmasını ya da Senirkent Belediyesi'ne devredilerek değerlendirilmesini öneriyoruz. TOKİ, KYK yurdu, huzurevi ya da yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, Senirkent'te 18 bin 268 metrekarelik alanda yer alan ve yeşil alan niteliği de bulunan Senirkent Devlet Hastanesi açık alanının ihale usulüyle özelleştirileceğinin ifade edildiğini belirtti.

"Daha önce birçok örnekte görüldüğü gibi bu satışın yandaşlara ihale edilme ihtimali bulunduğunu" söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:"

"Zafer Partisi Isparta İl Başkanlığı olarak bu satışa karşı çıkıyoruz. Senirkent'in malını kimlere peşkeş çekiyorsunuz? Bu alanın kamuya ait olarak kalmasını ya da Senirkent Belediyesi'ne devredilerek değerlendirilmesini öneriyoruz. TOKİ, KYK yurdu, huzurevi ya da yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mevcutta bulunan 3 katlı eski devlet hastanesinin güçlendirilerek değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyorum. Senirkent'in kendi öz mirasına sahip çıkacağız."

"Her şeyi satıyorsunuz, peki yerine ne koyuyorsunuz? Hiçbir şey"

Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı Aydın Apaydın ise "satış meselesinin kendilerini şaşırtmadığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı'na ait 54 parça taşınmazın satışa çıkarılması, uzun süredir devam eden bir anlayışın sonucudur. Yöre halkına sormak yok, millete danışmak yok, 'Bu alanlar yarın bize lazım olur mu?' diye düşünmek yok. Her şeyi satıyorsunuz, peki yerine ne koyuyorsunuz? Hiçbir şey. Üstelik sattığınız yerler Cumhuriyet dönemi eserleridir. Bu konu ulusal gündeme taşındığı andan itibaren Zafer Partisi Genel Merkezi'nin de gündemine girmiştir. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kurullarımız bu satışa karşı olduklarını açıkça ifade etmiştir. Bu alanın Senirkent halkının öz malı olduğuna inanıyoruz. Belediye ya da kaymakamlık öncülüğünde burada KYK yurdu yapılması ilçenin en büyük talebidir. Zafer Partisi olarak bir santim daha kamu malının satışını kabul etmiyoruz."