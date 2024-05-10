İsrail bombardımanıyla 110 bin kişi Refah'tan ayrıldı - Son Dakika
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İsrail bombardımanıyla 110 bin kişi Refah'tan ayrıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in bombardımanı yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin kişinin Refah'tan ayrıldığını duyurdu. İsrail'in beklenen geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü sürüyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Refah'taki duruma değinildi. Açıklamada, 'İsrail birliklerinin Refah'taki bombardımanı yoğunlaşırken, zorla yerinden edilmeler de sürüyor. Yaklaşık 110 bin kişinin güvenlik arayışıyla Refah'tan kaçtığı tahmin ediliyor. Ancak Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil ve hayat şartları çok kötü. Tek umut, acil ateşkes' ifadelerini kullanıldı.

10.05.2024 12:58
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in bombardımanı yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin kişinin Refah'tan ayrıldığını duyurdu.

İsrail'in beklenen geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü sürüyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Refah'taki duruma değinildi. Açıklamada, "İsrail birliklerinin Refah'taki bombardımanı yoğunlaşırken, zorla yerinden edilmeler de sürüyor. Yaklaşık 110 bin kişinin güvenlik arayışıyla Refah'tan kaçtığı tahmin ediliyor. Ancak Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil ve hayat şartları çok kötü. Tek umut, acil ateşkes" ifadelerini kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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