İsrail'den Lübnan'a Ateşkese Uyarı - Son Dakika
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Yerel

İsrail'den Lübnan'a Ateşkese Uyarı

IDF, Lübnanlı sivilleri ateşkes sonrası evlerine dönmemeleri konusunda uyardı.

27.11.2024 07:32
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivilleri ateşkese rağmen evlerine dönmemeleri konusunda uyararak, "Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan IDF Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, "IDF, yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının hükümleri uyarınca Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürüyor" hatırlatmasında bulundu. "IDF'nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır" diyen Adraee, "Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının" uyarısında bulundu. Adraee, "Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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