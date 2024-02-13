İsrail Gazze\'de gazetecileri hedef alıyor

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Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) İcra Direktörü Frane Maroevic, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri açıkça hedef aldığını belirterek, "Basın sembolleri eskiden koruma içindi şimdi ise hedef haline gelmiş görünüyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 100'den fazla gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybederken, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) İcra Direktörü Frane Maroevic, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri açıkça hedef aldığını belirtti.

Maroevic, İsrail saldırılarında öldürülen ya da yaralanan gazetecilerin ekseriyetle üzerlerinde kendilerini basın mensubu olarak tanımlayan bir yelek ve kask olduğunu ifade ederek, "Gazetecilerin açıkça hedef alındığını görüyoruz çünkü basın sembolleri eskiden koruma içindi şimdi ise hedef haline gelmiş görünüyor" dedi.

Maroevic, "Örgütümüz bu durum karşısında tamamen öfkeli. Örgütümüz neredeyse 75 yıldır basın özgürlüğünü izliyor ve bu, herhangi bir çatışmada gazetecilere yönelik gördüğümüz en kötü saldırı" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısında 2 gazeteci ağır yaralandı

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Katar merkezli Al Jazeera haber kanalı muhabiri Ismail Abu Omar ve kameraman Ahmad Matar ağır yaralandı. Yerinden edilmiş Filistinli ailelerin durumuna ilişkin haber çalışması yaptığı sırada saldırının hedefi olan gazeteciler, sağlık ekipleri tarafından Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhabir Omar'ın saldırı sonucu bacağını kaybettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Resmi kaynaklara göre, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde en az 126 gazeteci öldürüldü, 10 gazeteci ise gözaltına alındı. - VİYANA