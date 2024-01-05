İsrail Güçleri Filistinlilere Müdahale Ederken Yaşlı Kadın Baygınlık Geçirdi

İsrail güçleri, cuma namazını Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere müdahale ederken, bir İsrail askerinin yere ittiği yaşlı bir kadın baygınlık geçirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetini her geçen gün arttırdığı saldırılar 91. gününde devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de Cuma namazı öncesi tansiyon yeniden yükseldi. İsrail güçleri, koyduğu yaş kısıtlamasına takılan Filistinlilerin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. İçeri alınmayan Filistinliler ise namazı Mescid-i Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak istedi. Ancak İsrail güçleri, mahallelerde toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Kısıtlamaları sürdüren İsrail güçleri, kadınların da Mescid-i Aksa'nın çevresine girişini engelledi. Yaşlı bir kadına müdahale eden İsrail askeri, kadına sert bir şekilde müdahale etti. İsrail askerinin sert bir şekilde ittiği yaşlı kadın bariyerlerin önüne düştü. Çevrede bulunanların yere düşen kadına yardımını da engelleyen İsrail askeri ile çevrede bulunan Filistinliler arasında tartışma çıktı. Kadın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

Filistin'de ölü sayısı 22 bin 600'a yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'de saldırılarına başladığı Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 600'e, yaralı sayısının ise 57 bin 910'a yükseldiğini açıkladı. - KUDÜS