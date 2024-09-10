Gazze'de Saldırılar: Ölü Sayısı 41 Bin'i Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar: Ölü Sayısı 41 Bin'i Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye, yaralıların sayısının 94 bin 925'e yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 339 gündür devam ediyor.

10.09.2024 13:59
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye, yaralıların sayısının 94 bin 925'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 339 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 20'ye, yaralıların sayısının 94 bin 925'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği yerinden edilen sivillerin çadırlarının bulunduğu Han Yunus kentindeki El Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak açıklarken 60 kişinin de yaralandığını duyurdu. - GAZZE

Kaynak: İHA

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