İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 145'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 145'e, yaralıların sayısı ise 90 bin 257'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 292 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirildiği, 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 145'e, yaralıların sayısının ise 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE