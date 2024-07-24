İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 145'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 145'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 145'e, yaralıların sayısı ise 90 bin 257'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bin 145'e, yaralıların sayısı ise 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi.

24.07.2024 12:09
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 145'e, yaralıların sayısı ise 90 bin 257'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 292 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirildiği, 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 145'e, yaralıların sayısının ise 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 145'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 145'e yükseldi - Son Dakika
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