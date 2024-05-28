İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 235 gündür devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 96'e, yaralananların sayısı 81 bin 136'ya yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 5 farklı saldırıda 46 sivil hayatını kaybetti, 110 Filistinli ise yaralandı. Bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor.

28.05.2024 14:11
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 235 gündür devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 96'e, yaralananların sayısı 81 bin 136'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bölgede 235 gündür aralıksız süren saldırılarda can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 farklı saldırıda 46 sivil hayatını kaybetti, 110 Filistinli ise yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam bombardımanın bilançosuna da yer verilirken, bölgedeki can kaybının 36 bin 96'ya, yaralı sayısının da 81 bin 136'ya yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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