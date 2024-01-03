18:32 •
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı•
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kırklareli'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Anadolu Gençlik Derneği tarafından lokum dağıtıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Kırklareli'de İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika