İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 10 Ölü

Yerel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Bureij ve Nuseyrat Mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureij ve Nuseyrat Mülteci Kamplarını hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Bureij Mülteci Kampı'ndaki bir eve yönelik saldırıda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yönelik saldırıda ise en az 6 kişi öldü. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor

Günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan El-Amel Hastanesi yakınlarında sivillere saldıran İsrail ordusu, 3 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda en az 16 kişi de yaralanmıştı. - GAZZE