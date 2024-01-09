 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralı sayısının ise 59 bin 167'ye yükseldiğini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise Doha'da yaptığı açıklamada, 'Düşman savaştaki hiçbir hedefine ulaşamadı' dedi.

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210\'a yükseldi
09.01.2024 - 13:44,
Abone Ol

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralı sayısının ise 59 bin 167'ye yükseldiğini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise Doha'da yaptığı açıklamada, "Düşman savaştaki hiçbir hedefine ulaşamadı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 95'inci gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralı sayısının ise 59 bin 167 yükseldiğini açıkladı. Bakanlık son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda ise 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 241 kişinin de yaralandığını bildirdi.

4 bin 296 öğrenci öldürüldü

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılarda 4 bin 296 öğrencinin öldürüldüğü, 8 bin 59 öğrencinin ise yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin 4 bin 557'sinin Gazze Şeridi'nde, 39'unun Batı Şeria'da olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'de hükümete bağlı 281, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 65 okulun saldırılarda hedef alındığı ve 83 binanın hasar gördüğü, 7 binanın ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda Şeyh Zayed Camii de yıkıldı.

Haniye: "Bu, sadece Filistin halkının savaşı değil"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'ın başkenti Doha'da konuştu. İsrail'in üç ana hedefi olduğunu kaydeden Haniye, "Filistin direnişini ortadan kaldırmak, esirleri kurtarmak ve Gazze'deki Filistinlileri anavatanlarından uzaklaştırmak" dedi. "Düşman savaştaki hiçbir hedefine ulaşamadı" diyen Haniye, "Dünya ülkelerinin İsrail'e silah akıttığını görüyoruz. Müslüman ülkelerin direnişi silahlarla desteklemesinin zamanı geldi. Çünkü bu, sadece Filistin halkının savaşı değil" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210'a yükseldi - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 14:59:58. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement