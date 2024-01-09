İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 23 bin 210\'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralı sayısının ise 59 bin 167'ye yükseldiğini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise Doha'da yaptığı açıklamada, "Düşman savaştaki hiçbir hedefine ulaşamadı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 95'inci gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralı sayısının ise 59 bin 167 yükseldiğini açıkladı. Bakanlık son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda ise 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 241 kişinin de yaralandığını bildirdi.

4 bin 296 öğrenci öldürüldü

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılarda 4 bin 296 öğrencinin öldürüldüğü, 8 bin 59 öğrencinin ise yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin 4 bin 557'sinin Gazze Şeridi'nde, 39'unun Batı Şeria'da olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'de hükümete bağlı 281, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 65 okulun saldırılarda hedef alındığı ve 83 binanın hasar gördüğü, 7 binanın ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda Şeyh Zayed Camii de yıkıldı.

Haniye: "Bu, sadece Filistin halkının savaşı değil"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'ın başkenti Doha'da konuştu. İsrail'in üç ana hedefi olduğunu kaydeden Haniye, "Filistin direnişini ortadan kaldırmak, esirleri kurtarmak ve Gazze'deki Filistinlileri anavatanlarından uzaklaştırmak" dedi. "Düşman savaştaki hiçbir hedefine ulaşamadı" diyen Haniye, "Dünya ülkelerinin İsrail'e silah akıttığını görüyoruz. Müslüman ülkelerin direnişi silahlarla desteklemesinin zamanı geldi. Çünkü bu, sadece Filistin halkının savaşı değil" ifadelerini kullandı. - GAZZE