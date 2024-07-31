İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası havayolu şirketleri seferleri askıya aldı

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İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılarının ardından SunExperss 5 Ağustos'a kadar tüm Beyrut seferlerini askıya aldı. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları ise Beyrut'a yaptığı gece seferlerini iptal etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün akşam saatlerinde İsrail tarafından yapılan saldırıların ardından ülkeye yapılan uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Güvenlik sorunları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un gündüz saatlerinde ülkeye yaptığı seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilirken, gece yapılması planlanan seferler ise iptal edildi. Bir diğer havayolu şirketi olan SunExpress ise yaşanan olaylar nedeniyle 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a sefer gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. - İSTANBUL