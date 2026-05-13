İsrail'in Lübnan Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

13.05.2026 03:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi, çoğu sivil. Ateşkes ihlal edildi.

İsrail'in Lübnan'ı hedef alan son saldırılarında aralarında kadın, çocuk, asker ve kurtarma görevlilerinin de bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Salı günü ülkenin güneyine düzenlediği saldırıların bilançosu netleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in dünkü saldırılarında aralarında kadın, çocuk, asker ve kurtarma görevlilerinin de bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında çok sayıda sivilin bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Nebatiye şehrine düzenlenen bir saldırıda 2 sivil savunma görevlisi de dahil olmak üzere 5 kişi ölmüş, Cebhit civarına düzenlenen bir başka saldırıda 1 asker ve 1 Suriye vatandaşı dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Bint Cebeil'e düzenlenen diğer bir saldırıda ise 1 çocuk ve 1 kadın dahil 4 sivil yaşamını yitirmiştir" ifadelerine yer verildi.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmuştu

İsrail, 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan ateşkesi bir kez daha ihlal ederek dün Lübnan'ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenlemişti. Saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Lübnan Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:44:11. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.