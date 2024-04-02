Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'ye yardımları durdurdu

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Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir yetkili, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından deniz yoluyla Gazze Şeridi'ne yapılacak yardımları durdurduğunu açıkladı.

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla ulaştırılması planlanan yardımlar devam etmeyebilir. Adı açıklanmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir yetkili, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) deniz yoluyla Gazze Şeridi'ne yapılacak yardımları durdurduğunu açıkladı.

BAE'li yetkili, İsrail'den daha fazla güvenlik garantisi ve Gazze'deki yardım çalışanlarının ölümlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma beklediklerini ifade etti.

İlk gemi 12 Mart'ta yola çıkmıştı

BAE Gazze'ye deniz yoluyla yapılan yardım sevkiyatlarını finanse etmiş, WCK ise bu sevkiyatları organize etmişti. İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) ve BAE'nin desteğiyle 200 tonluk ilk yardım gemisi 12 Mart'ta GKRY'nin Larnaka Liman'ında Gazze'ye doğru yola çıkmış, 15 Mart'ta Gazze'ye ulaşmıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü ise GKRY'den yola çıkan 3 yardım gemisi ise dün akşam saatlerine Gazze'ye varmıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği saldırıda WCK çalışanı 7 kişi hayatını kaybetmişti. - ABU DABİ