İsrail, İran'a Saldırdı: 30 Hedef Vuruldu

01.03.2026 06:33
İsrail ordusu, İran'daki 30'dan fazla askeri hedefi vurduğunu açıkladı ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemleri, füze rampaları, rejim hedefleri ve askeri komuta merkezleri dahil 30'dan fazla hedefin vurulduğunu duyurarak "İran'daki terör rejimi halkımızı tehdit edemeyecek hale gelene kadar yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılar ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemleri, füze rampaları, rejim hedefleri ve askeri komuta merkezleri dahil 30'dan fazla hedefin vurulduğu belirtilerek, "İran'daki terör rejimi halkımızı tehdit edemeyecek hale gelene kadar yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceğiz" denildi.

İsrail İran'daki hedefleri vurmuştu

IDF'den günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın merkezindeki Kum bölgesinde bulunan bir füze fırlatma sahasının vurulduğu ifade edilmişti. Saldırının, yüzlerce kilo patlayıcı taşıyan Ghadr H-1 balistik füzelerinin depolandığı bir tesisi hedef aldığı, bunun da rejimin misilleme kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığı ifade edilmişti. Ayrıca, İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının İran genelindeki askeri hedefleri vurarak İran Savunma Bakanlığı'nın 7 üst düzey yetkilisini öldürdüğü aktarılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

