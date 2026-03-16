İsrail, İran\'da 200\'den Fazla Hedefi Vurdu

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son 24 saatte İran'ın batı ve orta kesimlerinde bulunan 200'ü aşkın askeri hedefin vurulduğu bildirildi. Vurulan askeri hedefler arasında, füze rampaları, savunma sistemleri, karargahlar ile silah üretim ve depolama tesislerinin bulunduğu aktarıldı.

Lübnan'a yeni saldırılar yapıldı

Ayrıca, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedeflere yeni saldırılar düzenlendiği kaydedildi. Saldırıların başkent Beyrut ve Güney Lübnan'ı hedef aldığı belirtildi. Vurulan hedefler arasında Hizbullah'a ait gözlem noktaları ile üslerin bulunduğu açıklandı. - TEL AVİV