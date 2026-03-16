İsrail, İran'da 200'den Fazla Hedefi Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran'da 200'den Fazla Hedefi Vurdu

İsrail, İran\'da 200\'den Fazla Hedefi Vurdu
16.03.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'ın batı ve orta kesimlerinde 200'ü aşkın askeri hedefi vurdu.

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'ın batı ve orta kesimlerinde bulunan 200'ü aşkın askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son 24 saatte İran'ın batı ve orta kesimlerinde bulunan 200'ü aşkın askeri hedefin vurulduğu bildirildi. Vurulan askeri hedefler arasında, füze rampaları, savunma sistemleri, karargahlar ile silah üretim ve depolama tesislerinin bulunduğu aktarıldı.

Lübnan'a yeni saldırılar yapıldı

Ayrıca, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedeflere yeni saldırılar düzenlendiği kaydedildi. Saldırıların başkent Beyrut ve Güney Lübnan'ı hedef aldığı belirtildi. Vurulan hedefler arasında Hizbullah'a ait gözlem noktaları ile üslerin bulunduğu açıklandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, İran'da 200'den Fazla Hedefi Vurdu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 02:40:21. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, İran'da 200'den Fazla Hedefi Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.