İsrail saldırısında öldürülen İranlı General Nilfuruşan için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

İsrail saldırısında öldürülen İranlı General Nilfuruşan için cenaze töreni düzenlendi

İsrail saldırısında öldürülen İranlı General Nilfuruşan için cenaze töreni düzenlendi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Tümgeneral Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

15.10.2024 17:18
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Tümgeneral Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Akıbeti hakkında birçok iddia öne sürülen Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de uzun bir aradan sonra ilk kez törende görüldü.

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Tümgeneral Abbas Nilfuruşan için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Başkentteki İmam Hüseyin Meydanı'nda gerçekleşen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve birçok üst düzey yetkili katıldı. On binlerce İranlının katladığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Burada düzenlenen törenin ardından Nilfuruşan'ın cenazesi Şehitler Meydanı'na götürüldü.

Nilfuruşan'ın cenazesi, Tahran'da düzenlenecek ikinci bir törenin ardından memleketi İsfahan'da toprağa verilecek.

Kaani, İsrail saldırısının ardından ilk kez görüldü

Akıbeti hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de uzun bir aradan sonra ilk kez törende kamuoyunun karşısına çıktı. İsrail'in 4 Ekim'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü iddia edilen Kaani hakkındaki başka bir iddia ise İsrail'e casusluk yaptığı iddialarıyla Devrim Muhafızları tarafından sorgulanırken kalp krizi geçirmesi olmuştu.

İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti

İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Komutanlarından Tümgeneral Abbas Nilfuruşan hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, Nilfuruşan'ın cenazesinin 12 Ekim'de bulunduğunu duyurmuş, cenaze dün Irak'a getirilmiş ve tören düzenlenmişti. İranlı generalin cenazesi bugün sabah saatlerinde ise İran'a ulaşmıştı.

Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye ve Lübnan temsilcisi olarak direniş gruplarıyla koordinasyonu sağlayan Nilfuruşan, İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam Konsolosluğuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Tuğgeneral Muhammed Zahidi'nin yerine atanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail saldırısında öldürülen İranlı General Nilfuruşan için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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