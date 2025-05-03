İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu - Son Dakika
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Yerel

İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

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İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin farklı bölgelerine dün gece 20'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire kentleri vurulurken hava saldırılarının önemli maddi hasara yol açtığı belirtildi.

03.05.2025 06:04
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İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarını hedef almasına tepkiler sürerken, İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu.

5 KENT VURULDU

Suriye basınında yer alan haberlere göre; İsrail savaş uçakları Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire kentlerine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

İSRAİL SALDIRILARI DOĞRULADI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada Suriye'nin hedef alındığı doğrulanarak, "Savaş uçaklarımız Suriye'deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi" denildi.

Açıklamada, "IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Can kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmeyen saldırılar, amatör kameralara da yansıdı.

İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

HASTANE YAKINI VURULDU

Ayrıca, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, İsrail, Harasta Askeri Hastanesi yakınlarındaki bir askeri karakol da dahil olmak üzere Harasta'nın doğu banliyösünü çevreleyen bölgeyi hedef alan en az 10 hava saldırısı düzenlendi.

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariyah, hava saldırılarının önemli maddi hasara yol açtığını ancak Cuma akşamı itibariyle teyit edilmiş bir ölüm olmadığını ve olay yerine ambulans ve sivil savunma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

İsrail'in ulusal yayın kuruluşu ise Cuma günü İsrail hükümetinin Suriye'de askeri tesisler ve yeni Suriye yönetimine bağlı yerler de dâhil olmak üzere yeni hedeflerin vurulmasını onayladığını bildirdi. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın yeni hedefleri onayladığıbelirtti.

İsrail, Suriye\'nin 5 kentini vurdu
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lazkiye, Suriye, İsrail, Yerel, Dünya, Dera, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    COLANI KAHVE ICIYORDUR HERHALDE 14 13 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    sayın netenyaho işini biliyor AKP'lilerb siz ne zaman Eminönü de toplamıp balık ekmek iyiyip geri gelecek siniz balık ekmek mitingi 5 13 Yanıtla
  • mert çelik:
    surıye amerıkayla 50 senedır ortak degılmıydı amerıka yardım eder 1 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    CAAPELİLER ŞİMDİ İSRAİLE UZUN MENZİLLİ BİR HEYKEL YOLLAR İSRAİL KORKUDAN TİTRER. 0 0 Yanıtla
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