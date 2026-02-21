İsrail ve ABD'den İran'a Olası Askeri Hamle Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve ABD'den İran'a Olası Askeri Hamle Hazırlığı

21.02.2026 06:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD ile İran'a yönelik ortak askeri harekat planlıyor, ancak karar henüz verilmedi.

Reuters haber ajansı, İsrail'in ABD ile birlikte İran'a karşı yapılacak olası bir ortak askeri harekat için hazırlık yaptığı, ancak böyle bir operasyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair kesin kararın henüz verilmediği iddiasını gündeme taşıdı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'tan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve olası çatışma ihtimaline dair dikkat çeken bir iddia geldi. Reuters'ın İsrail hükümeti kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin çıkmazda olduğuna inanan Tel Aviv yönetiminin, ABD ile birlikte İran'a olası bir ortak askeri harekat için hazırlık yaptığı aktarıldı. Buna rağmen, böyle bir ortak operasyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair kesin kararın henüz verilmediği ifade edildi. Adını açıklamayan iki İsrailli yetkili, ABD ve İran arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamaz olduğuna dikkat çekerek, kısa vadede bir askeri gerginlik yaşanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

"Trump itibar kaybetme endişesi ile köşeye sıkıştı"

Bazı bölgesel yetkililerin Tahran'ın ABD'den taviz bekleyen tutumunun tehlikeli bir yanlış hesap olduğunu söylediği aktarılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bölgeye yapılan askeri yığınaktan ötürü itibar kaybetme endişesi ile köşeye sıkıştığı belirtildi. Petrol üreten Körfez ülkelerinin de, kontrolden çıkıp Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırabilecek olası bir askeri çatışmaya hazırlandıkları kaydedildi.

"Arakçi, füzelerle ilgili teklifin bulunduğu zarfı açmayı dahi reddetti"

Haberde, ABD ve İran arasında Umman'da yürütülen müzakereler ile ilgili çarpıcı bir iddia da yer aldı. Müzakerelere yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre; Tahran'ın füzeleri konusundaki bir ABD teklifinin arabulucular tarafından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ya iletildiği belirtildi. Arakçi'nin ise teklifin bulunduğu zarfı açmayı dahi reddederek geri gönderdiği kaydedildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail ve ABD'den İran'a Olası Askeri Hamle Hazırlığı - Son Dakika

Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

23:01
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 06:19:33. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail ve ABD'den İran'a Olası Askeri Hamle Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.