İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
09.03.2026 04:58
İsrail ordusunun Lübnan'ın Suriye sınırına yakın Nabi Sheet kasabası eteklerine helikopterle asker indirmeye çalışmasının ardından, Hizbullah güçleri ile arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Fransız basını İsrail helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti. İsrail askerleri geçtiğimiz hafta da ülkeye sızmaya çalışmış Hizbullah tarafından püskürtülmüştü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail bu saldırılarında ölü sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah güçlerinin Lübnan'ın doğusunda bir kez daha sıcak çatışmaya girdiği bildirildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nda (NNA) yer alan haberde, İsrail askerlerinin ülkeye sızma girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Lübnan-Suriye sınırına yakın Nabi Sheet kasabası eteklerine helikopterle inen ve ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine karşılık verilmesinin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor" ifadelerine yer verildi.

HİZBULLAH İSRAİL HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜ

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 2 Hizbullah yetkilisi ise, bölgeye inmeye çalışan bir İsrail helikopterinin Hizbullah tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Söz konusu iddia Lübnan ya da İsrail makamları tarafından doğrulanmadı.

Hizbullah, İsrail'in sızma girişiminin püskürtüldüğünü duyurmuştu

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA DENEDİLER

İsrail ordusuna ait 4 helikopter geçtiğimiz hafta Suriye yönünden Lübnan'a girerek, El-Hariba ve Maaraboun kasabaları yakınlarına asker indirmişti. Karadan ilerlemeye çalışan İsrail askerleri, Nabi Sheet kasabası yakınlarında Hizbullah güçleri ile çatışmaya girmişti.

Hizbullah, İsrail'in bölgeye sızma girişiminin püskürtüldüğünü duyurmuştu. İsrail'in birliklerini geri çekebilmek için bölgeye savaş uçakları ve helikopterlerle yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirilmişti.

ÖLÜ SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırılarında 3'ü Lübnan askeri olmak üzere en az 41 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
