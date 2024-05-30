İsrail ve Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştı - Son Dakika
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Yerel

İsrail ve Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştı

İsrail ve Mısır, İsrail'in kontrolündeki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaşmaya vardı. İsrail, askerlerini geri çekerek sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek. Henüz hangi kuruluşun sınır kapısını yöneteceği belirsizliğini korurken, İsrail geçici olarak Gazze'deki Filistinlilerin kontrolünü kabul etti.

30.05.2024 21:27
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İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır'ın 7 Mayıs'tan bu kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail'in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi tarafında kontrolü ele geçirmesinden bu yana insani yardımların Gazze'ye geçişlerine izin verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail ve Mısır'ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı aktarılan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.

Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail'in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Refah, Mısır, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail ve Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştı - Son Dakika

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