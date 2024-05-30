İsrail ve Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştı

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İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır'ın 7 Mayıs'tan bu kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail'in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi tarafında kontrolü ele geçirmesinden bu yana insani yardımların Gazze'ye geçişlerine izin verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail ve Mısır'ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı aktarılan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.

Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail'in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi. - TEL AVİV