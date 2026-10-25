İstanbul Barosu'nda 9 aday yarışıyor, 68 binden fazla avukatın oy vermesi bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul Barosu'nda 9 aday yarışıyor, 68 binden fazla avukatın oy vermesi bekleniyor

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İstanbul Barosu\'nda 9 aday yarışıyor, 68 binden fazla avukatın oy vermesi bekleniyor
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İstanbul Barosu 128. Genel Kurulu için Haliç Kongre Merkezi'nde oy verme işlemi saat 09.00'da başladı. 9 adayın yarıştığı ve 172 sandığın bulunduğu seçimde 68 binden fazla avukatın oy kullanması bekleniyor; Başkan Kaboğlu da oyunu kullandı.

İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen seçimlerde 9 aday yarışırken, 68 binden fazla avukatın oy kullanması bekleniyor. İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da seçim alanına gelerek oyunu kullandı.

İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimleri için Beyoğlu'nda bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde saat 09.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'ye kadar sürecek olan oylamada 172 sandık bulunurken, seçimlerde 68 binden fazla avukatın oy kullanması bekleniyor.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, oy kullanmak için Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Burada oyunu kullanan Kaboğlu, ardından açıklamalarda bulundu. Kaboğlu, "İstanbul Barosu 128. Genel Kurulu'nda oy kullanılacağı gün, bu genel kurulda İstanbul Barosu üyeleri oylarıyla İstanbul Barosu'nun önümüzdeki dönem kimlerin hangi kurulları yöneteceğine karar verecekler. Tabii ki kullanılacak oy, baro başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve yanı sıra Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilecek delege genel listesinde belirleniyor. Bütün kurul heyetleri aslında İstanbul Barosu'nun yönetimine aday heyetlerdir. Fakat burada önemli bir husus var: Seçim yaptıktan sonra İstanbul Barosu'nun yönetimi yalnızca kullanılan oylarla yönetilemeyecek, bununla sınırlı kalmayacak. Çünkü İstanbul Barosu'nda kurulların dışında komisyon, meclis ve merkez bulunmaktadır. O komisyon, meclis ve merkezlerin de seçim yoluyla yönetilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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