İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi

17.06.2022 09:08
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

İstanbul Boğazı'nın turkuaza dönmesi nedeniyle vatandaşlar gelerek manzaranın tadını çıkarttı. 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün birlikte gökyüzünden görüntülendiği manzarada ise boğazın kilometrelerce uzunluğu gökyüzünün rengi ile birlikte bir tabloyu anımsatıyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun/İHA)

İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi
İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi

YORUMLAR
500
Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru Silivri'de görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru Silivri'de görüntülendi
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğaz'ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement