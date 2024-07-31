İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 75 ülkeden katılımcılar Boğaz turu yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne 75 ülkeden katılan bin 200 kültür-sanat elçisi Asya'dan Avrupa'ya Boğaz turu yaptı.

Festival kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan Boğaz turu, bu yıl da Eminönü İskelesinden başlayıp Anadolu Kavağı'nda son buldu.

Yol boyunca şarkı söyleyip, dans ettiler

Festivale 75 ülkeden katılan bin 200 kültür - sanat elçisi İstanbul'un tüm güzelliklerine tanık olurken, muhteşem Boğaz manzarasına hayran kaldı. Dünyanın dört bir yanından gelen kültür - sanat elçilerini Boğaz gezisinde yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı ve FIDAF Onursal Başkanı Dr. Hasan Akgün, gezi boyunca konuklarla tek tek ilgilenerek yol boyunca şarkı söyleyip, dans eden gençlere eşlik etti.

"Ülkemizi en iyi şekilde tanıyorlar"

Boğaz turunun ardından, konuklara Anadolu Kavağı'nda balık ekmek ikram edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geleneksel Boğaz gezisi sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin ülkemizi ve İstanbul'u daha iyi görme ve tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, "İki kıta arasında yapılan bu gezi yabancı konuklarımızı oldukça heyecanlandırıyor" dedi. Başkan Akgün, Boğaz gezisi sonrasında gemi kaptanı ve mürettebatına teşekkür etti. - İSTANBUL