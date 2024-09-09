İstanbul'da Yeni Eğitim Dönemi Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Yeni Eğitim Dönemi Başladı

İstanbul\'da Yeni Eğitim Dönemi Başladı

İstanbul'da 2024-2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başlamasıyla birlikte 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ders başı yaptı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda öğrenciler heyecanla okula gelirken, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçtiler. Öğrenciler yaz tatillerinin keyifli geçtiğini ve okula dönmek için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.

09.09.2024 11:44
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İstanbul'da 2024-2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda da eğitim gören öğrenciler ders başı yaparak yeni döneme başladı.

İstanbul'da 2 milyon 951 bin 685 öğrenci 2024 - 2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde ders başı yaptı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda da ilk ve ortaokul öğrencileri derse başladı. Aileleriyle okula gelen öğrenciler heyecanlı oldukları gözlendi.

Öğrenciler ders başı yaptı

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Dördüncü sınıfa geçen ilkokul öğrencisi Ahmet Anıl Baran, "Yaz tatilim güzel geçti. Anneannemin yanına Antalya'ya gittim. Arkadaşlarımla oynadım, doğum günümü kutladım" dedi.

"Ben okula gitmek istiyordum"

4. sınıfa geçen ilkokul öğrencisi Emre Ulaş, "Tatilde yazlığımıza gittik, orada eğlenerek, tatilin tadını çıkardık. Ben okula gitmek istiyordum. Okula gitmek daha güzel. 3 ay orada kaldık" şeklinde konuştu.

"Derslerime bir an önce başlamak istiyorum"

Dördüncü sınıfa geçen ilkokul öğrencisi Ayşe Eda Yücebulut, "En çok beden eğitimi dersini seviyorum. Hayvanları seviyorum. Daha çok babamın köpeklerine bakarak tatilimi geçirdim. Çünkü babamın 3 tane köpeği var. Okul için çok heyecanlıyım. Derslerime bir an önce başlamak istiyorum. Bugünün çok güzel geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yeni Eğitim Dönemi Başladı - Son Dakika

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