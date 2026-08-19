İstanbul Adalar'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre, merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğündeki deprem saat 17.43'te meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı İstanbul'un çeşitli noktalarında hissedilirken, bölgede 1.5 ile 2.6 arasında değişen artçı depremler de kaydedildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.
Öte yandan, merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.
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