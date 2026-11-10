İstanbul'da ağır vasıta denetimi yetersiz kalınca trafik sıkışıklığı bitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da ağır vasıta denetimi yetersiz kalınca trafik sıkışıklığı bitmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da ağır vasıta denetimi yetersiz kalınca trafik sıkışıklığı bitmiyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da ağır vasıta denetimi yetersiz kalınca trafik sıkışıklığı bitmiyor
Haber Videosu

İstanbul'da trafik sıkışıklığında ağır vasıtaların yasaklı saatlerde D100 gibi ana arterlerde bulunması ve denetim yetersizliği öne çıkıyor. İBB'nin okullar açıkken az personelle yavaş sürdürdüğü ana arter bakımı sıkışıklığı artırıyor, sürücüler Valilikten denetim artışı istiyor.

Dünyanın en kalabalık 18. şehri İstanbul'da trafik sıkışıklığında en önemli faktörler, ağır vasıta yasaklarına uyulmaması, ana arterde İBB'nin yavaş tamirat çalışmaları öne çıkıyor.

İstanbul'daki trafik sıkışıklığına sebeb olan en önemli unsurların başında, D100 karayolu (E5) gibi ana arterlerde ağır vasıtaların sabah ve akşam saatlerinde bulunması yer alıyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Kurulu kararı ile 06.00 ile 10.00 arası ve 16.00 ile 22.00 arası ağır vasıta bulunmaması gerekiyor. Ancak uygun noktalarda yapılması gereken denetimler ve EDS cihazları ile yeterli ceza uygulanmaması sebebiyle trafiğin en yoğun olduğu yasaklı saatlerde ağır vasıtalar trafiği meşgul ediyor. Akşam ve sabah trafiğinde, yoldaki araçların miktarı bazı zamanlarda yüzde 15'i geçiyor. Yoğun vakitlerde yolda bulunmaması gereken ağır vasıtalar, hiç bu yasağa aldırış etmeden trafikte seyrediyorlar.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) okulların tatil olduğu dönemde, ana arterde yapması gereken yol ve köprü bakımlarını, okullar açıkken gerçekleştirmesi de ikinci sıkışıklık unsuru olarak kabul ediliyor. Bu tamirat çalışmalarının az personel ile gece mesaiye kalınmadan yavaş sürdürülmesi de süreçlerin ve çilenin uzamasına yol açıyor. Birkaç günde halledilebilecek çalışmanın haftalarca sürmesi sürücüleri canından bezdiriyor.

UKOMe kararlarına uygulanması ile alakalı denetlemelerin İstanbul Valiliği tarafından arttırılmasını isteyen sürücüler, kararlarının sıkı bir takip ile çileye dönen trafiği yüzde 20 rahatlayabileceğini düşünüyorlar. Zeytinburnun'dan dün saat 17.00'de yola çıkan İHA görev aracı, 26 kilometrelik Beylikdüzü güzergahını 1 saat 55 dakikada tamamlayabildi. Yolda kayıt edilen görüntülerde ise onlarca ağır vasıtanın en kritik saatlerde bile yolda olduğu kayıt altına alındı.

Hatta bazı vatandaşlar, Antalya'da gerçekleştirilen COP 31 toplantılarında, büyükşehirlerde tek sürücü ile giden araçların sadece en sağ ve orta şeritte yol almalarını mecburi hale getirecek bir kararın da tartışılmasını, böyle bir uygulama ile araç paylaşımı kültürünün geliştirmek gerektiğini söylediler. Petrolün kıymetli, karbon salınımının azaltılmasının en önemli gündem maddesi olduğu COP 31'de, akaryakıttan ve zamandan ciddi bir tasarruf sağlanabilecek, özel aracın bir yolcu al fikrinin, Amerikada bazı eyaletlerde uygulandığı biliniyor. Metropol şehirlerde yaşayanlar, COP 31 de büyük şehirlerde, trafikte kaybolan ekstra akaryakıt ve zamanın geri kazanımı içinde önemli kararlar çıkmasını bekliyorlar.

Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimİstanbulOtomobilEkonomiUlaşımGüncelTrafikÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:04
Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık “casusluk“ suçlamasıyla gözaltına alındı
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:25
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 14:55:21. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ağır vasıta denetimi yetersiz kalınca trafik sıkışıklığı bitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android