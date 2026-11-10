İstanbul\'da ağır vasıta denetimi yetersiz kalınca trafik sıkışıklığı bitmiyor

Dünyanın en kalabalık 18. şehri İstanbul'da trafik sıkışıklığında en önemli faktörler, ağır vasıta yasaklarına uyulmaması, ana arterde İBB'nin yavaş tamirat çalışmaları öne çıkıyor.

İstanbul'daki trafik sıkışıklığına sebeb olan en önemli unsurların başında, D100 karayolu (E5) gibi ana arterlerde ağır vasıtaların sabah ve akşam saatlerinde bulunması yer alıyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Kurulu kararı ile 06.00 ile 10.00 arası ve 16.00 ile 22.00 arası ağır vasıta bulunmaması gerekiyor. Ancak uygun noktalarda yapılması gereken denetimler ve EDS cihazları ile yeterli ceza uygulanmaması sebebiyle trafiğin en yoğun olduğu yasaklı saatlerde ağır vasıtalar trafiği meşgul ediyor. Akşam ve sabah trafiğinde, yoldaki araçların miktarı bazı zamanlarda yüzde 15'i geçiyor. Yoğun vakitlerde yolda bulunmaması gereken ağır vasıtalar, hiç bu yasağa aldırış etmeden trafikte seyrediyorlar.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) okulların tatil olduğu dönemde, ana arterde yapması gereken yol ve köprü bakımlarını, okullar açıkken gerçekleştirmesi de ikinci sıkışıklık unsuru olarak kabul ediliyor. Bu tamirat çalışmalarının az personel ile gece mesaiye kalınmadan yavaş sürdürülmesi de süreçlerin ve çilenin uzamasına yol açıyor. Birkaç günde halledilebilecek çalışmanın haftalarca sürmesi sürücüleri canından bezdiriyor.

UKOMe kararlarına uygulanması ile alakalı denetlemelerin İstanbul Valiliği tarafından arttırılmasını isteyen sürücüler, kararlarının sıkı bir takip ile çileye dönen trafiği yüzde 20 rahatlayabileceğini düşünüyorlar. Zeytinburnun'dan dün saat 17.00'de yola çıkan İHA görev aracı, 26 kilometrelik Beylikdüzü güzergahını 1 saat 55 dakikada tamamlayabildi. Yolda kayıt edilen görüntülerde ise onlarca ağır vasıtanın en kritik saatlerde bile yolda olduğu kayıt altına alındı.

Hatta bazı vatandaşlar, Antalya'da gerçekleştirilen COP 31 toplantılarında, büyükşehirlerde tek sürücü ile giden araçların sadece en sağ ve orta şeritte yol almalarını mecburi hale getirecek bir kararın da tartışılmasını, böyle bir uygulama ile araç paylaşımı kültürünün geliştirmek gerektiğini söylediler. Petrolün kıymetli, karbon salınımının azaltılmasının en önemli gündem maddesi olduğu COP 31'de, akaryakıttan ve zamandan ciddi bir tasarruf sağlanabilecek, özel aracın bir yolcu al fikrinin, Amerikada bazı eyaletlerde uygulandığı biliniyor. Metropol şehirlerde yaşayanlar, COP 31 de büyük şehirlerde, trafikte kaybolan ekstra akaryakıt ve zamanın geri kazanımı içinde önemli kararlar çıkmasını bekliyorlar.