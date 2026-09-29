İstanbul\'da akşam iş çıkışında yağış trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 85\'e ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmur yağışının da etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.