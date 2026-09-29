İstanbul\'da akşam iş çıkışında yağış trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 85\'e ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışında yağış trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 85'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İstanbul'da iş çıkış saatinde etkili olan yağmur, trafik yoğunluğunu yüzde 85 seviyesine taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu; iş ve okul dönüşünde vatandaşlar eve gitmekte zorluk yaşadı.
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 85'e ulaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmur yağışının da etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?