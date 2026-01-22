İstanbul\'da trafik yoğunluğu yüzde 81\'e çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 81'e ulaştı. Vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşarken D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. - İSTANBUL
