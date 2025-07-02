İstanbul'da Başakşehir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Başakşehir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

İstanbul\'da Başakşehir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
02.07.2025 14:16  Güncelleme: 14:26
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi'nde tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Vali Davut Gül, yıl sonuna kadar 100 yeni merkez daha açmayı hedeflediklerini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yıl sonuna kadar İstanbul'da 100 yeni merkez daha açmayı hedefliyoruz" dedi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Başakşehir Belediyesi ve hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen merkez, İstanbul'daki 1096'ncı Aile Sağlığı Merkezi oldu.

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sağlık çalışanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri aile sağlığı merkezini gezdi, merkezin bahçesine hatıra fidanı dikti. İstanbul Valisi Gül törene yerli üretim Togg marka araçla katıldı.

"Yıl sonuna kadar İstanbul'da 100 yeni merkez daha açmayı hedefliyoruz"

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'un dört bir yanında modern hastanelerimiz var. Ancak hastane yoğunluğunu azaltmak için mahalle ölçeğinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısını artırmak zorundayız. Yıl sonuna kadar İstanbul'da 100 yeni merkez daha açmayı hedefliyoruz" dedi.

"Hastane yatak kapasitesi 45 bini aştı, odalar artık otel konforunda"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun sağlık alanındaki desteklerine teşekkür ederek, "2002'de yalnızca 212 sağlık ocağı vardı, bugün bu sayı 1096'ya ulaştı. Hastane yatak kapasitesi 45 bini aştı, odalar artık otel konforunda. İstanbul, sağlıkta dünyanın dört bir yanından hasta kabul eden bir merkez haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Gönül birlikteliğinin bir eseri"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise yaptığı konuşmada, "Şamlar Mahallesi'ne kazandırılan bu merkez, gönül birlikteliğinin bir eseri. İlçemizin her mahallesine yeni sağlık yatırımları kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kısa sürede kişi başına düşen sağlık hizmeti kapasitesini artıracağız" dedi.

Konuşmaların ardından edilen duayla kurdele kesildi, merkez hizmete açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Başakşehir Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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