İstanbul\'da Bayram Trafiği: Yoğunluk Yüzde 74\'e Ulaştı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü geç saatlere kadar süren trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu devam ediyor. Geç saatlere kadar devam eden trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda yollardaki yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü. Küçükçekmece Sefaköy, Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. - İSTANBUL