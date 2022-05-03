İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

03.05.2022 00:58
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Ramazan Bayramı, İstanbul, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika


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