İstanbul\'da Boykot Çağrısına Rağmen Alışveriş Yoğunluğu

İstanbul'da vatandaşlar muhalefetin yaptığı boykot çağrısına kulak asmazken, alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Alışverişin simge noktalarından olan Eminönü'nde boykot çağrısı sonrası yaşanan alışveriş yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart'ta boykot çağrısı yapmıştı. 2 Nisan'da ise kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yapılan boykot çağrıları sonrası İstanbul'da birçok noktada alışveriş yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle birçok vatandaş ticaretin ve alışverişin simge noktalarından olan Eminönü'ne akın etti. Alışveriş için tarihi yarımadaya gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Eminönü'nde esnaf olan Veysel Sümer, "Aslında o kadar boykot edilmesi gereken ürünler, mağazalar varken, İsrail'e karşı ürünlerin boykot edilmesi gerekirken bugün Türk markalara boykot yapılmasını çok yanlış buluyorum. Bence boykot hiçbir şekilde işe yaramadı. Kendi kesimlerince belki yaramış olabilir ama diğer kesimi hiçbir şekilde vurmadı" dedi. - İSTANBUL