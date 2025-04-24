İstanbul'da Deprem Sonrası Sağlık Hizmetleri Kesintisiz - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Sonrası Sağlık Hizmetleri Kesintisiz

İstanbul\'da Deprem Sonrası Sağlık Hizmetleri Kesintisiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki depremde yaralanma olmadığını ve hastanelerin hizmet verdiğini açıkladı.

24.04.2025 13:54
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm hastanelerde hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer yetkililer İstanbul'daki AFAD merkezinde durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ardından bakanlar basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremin etkisiyle yaralanma olmadığını belirterek, "Bununla birlikte deprem sonrası, panik, travma, kaçış ile ilgili yaralanmayla haslarımız direk kendisi ya da 112 yardımıyla hastaneye başvurdu. İkincil yaralanmalarla başvuran hastalarımıza geç başvurular ve acil gözlemde tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta. 55'i İstanbul'da 1 tanesi Sakarya'da 2 tanesi Yalova'da ve 2 tanesi Tekirdağ'da olmak üzere bu hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Genel sağlık durumları iyi hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız böyle panik anlarında soğukkanlı davranmaları ve bilinçli hareket etmeleri. ve özellikle İstanbul gibi deprem riski olan illerden deprem öncesinde depremde nasıl davranacakları konusunda bilinçli olmaları, özellikle hem yapısal anlamda hem mantalite anlamında depreme hazırlıklı olmaları, depremde nasıl hareket edeceğini ne yapacağını bilmesi ezberlemesi gerekmektedir. Kurumlarımız da aynı şekilde devletin tüm kurumlarının elbirliğiyle organize olduğunu depremle ilgili tüm hizmetleri verebildiğini gördük. Ama yine de büyük deprem olursa nasıl hareket edebileceğimizi istişare ediyoruz. Tüm hastanelerimizde hizmetlerimiz poliklinik, ameliyat hizmetleri dahil kesintisiz sürmekte. Fiziksel anlamda analizleri yeniden yapılmakta. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde İstanbul'da 2002'den itibaren yaklaşık 41 büyük hastane yapıldı. Yaklaşık 12 tane izolatörlü hastanemiz var. Bunlar depremde ilgili hizmetlerini kesintisiz sürdürebilecek izolatörlere sahip yapılar. Bunlar bizim afet planlarımızda depremle ilgili merkez noktalarımız. Sağlıkla ilgili hem insan gücümüz hem fizik yapılarımız İstanbul'daki depreme her zaman hazır. Sağlık sistemimiz her türlü depreme hazır. Ancak toplum ve yapıların da hazır olması gerekiyor. Ben konuda İstanbul'daki olabilecek depremlerle ilgili hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Devletimiz tüm kapasitesiyle milletimizin yanındadır, sahadadır"

Ardından konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise "Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızı bütün görevlendirmeleri yapmış. O andan itibaren deprem sürecini an ve an takip etmektedir. Devletimiz tüm kapasitesiyle milletimizin yanındadır, sahadadır. Yapılması gereken her şey çok detaylı çalışılarak yapılmakta. Burada çok önemli bir husus. Milletimizden istirhamımız bakanlarımızın açıklamalarına itibar etmeleridir. Resmi açıklamalara resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarıdır. Bunun dışındaki açıklamaları ve söylemeleri dikkate almamaları çok önem arz etmektedir. Böyle zamanlarda doğru bilgiye erişmenin yolu budur. Yanlış bilgiler çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Onun için zaman zaman ihtiyaç duyulduğunda bakanlığımız resmi kurumlarımız vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edecektir. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Biz de 22 yıldır ne zaman böyle büyük sorunla karşılaşsak devleti tam kapasite çalıştırma konusunda önemli bir tecrübe ve birikime sahibiz. AFAD'ı da bizim dönemimizde kurduk. Bu koordinasyonu gerektiği gibi sağlıyor. Bütün kurumlarımız yerel yönetimler, merkezi yönetim elbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonraki çalışmalarda da aynı anlayış içinde tam bir mutabakatla aynı işbirliği içinde bu sorunun Türkiye gündeminden çıkarılması gerekmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Deprem Sonrası Sağlık Hizmetleri Kesintisiz - Son Dakika

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