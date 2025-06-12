İstanbul’da Geleneksel Oyunlar Festivali - Son Dakika
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Yerel

İstanbul’da Geleneksel Oyunlar Festivali

12.06.2025 16:41
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39 ilçede eş zamanlı düzenlenen festivalde Vali Gül, çocuklarla geleneksel oyunlar oynadı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Orgeneral Kami Güzey İlkokulu'nda düzenlenen festivale katılarak öğrenci ve velilerle geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali düzenlendi. Beşiktaş Orgeneral Kami Güzey İlkokulu'nda gerçekleştirilen festivale İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması amacıyla düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Vali Gül, veli ve öğrencilerle topaç çevirme oynadı.

"Tekli eğitim hedefimiz var"

Festivalde konuşan Vali Gül, İstanbul'un eğitim alanındaki önceliklerine dikkat çekti. Eğitim konusunun her zaman öncelikli meselelerden biri olduğunu vurgulayan Gül, "İstanbul'umuzda zaman zaman öncelikler değişse de eğitim her zaman ilk üç önceliğimiz arasında. Tekli eğitim hedefimiz var. Okul öncesinde yüzde 100 okullaşma hedefliyoruz. Tüm okullarımız depreme dayanıklı hale getirildi, ya yeniden yapıldı ya da güçlendirildi" dedi.

"Spor disipliniyle çocuklarımızın obezite gibi çağın sorunlarıyla mücadele etmelerini istiyoruz"

Spor Şehri İstanbul Projesi'ne de değinen Gül, şu an 780 bin lisanslı öğrenci bulunduğunu, hedefin ise 1 milyon lisanslı öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Her okulda spor kulübü bulunduğunu belirten Gül, "Çocuklarımız yetenek taramalarıyla uygun branşlara yönlendiriliyor. Tüm malzemeler temin ediliyor. Spor disipliniyle çocuklarımızın ruhen ve bedenen gelişmelerini, obezite gibi çağın sorunlarıyla mücadele etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Tüm okullarda müzik sınıfı oluşturuyoruz"

Vali Gül ayrıca, müzik alanındaki projelere değinerek, "'Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizle tüm okullarda müzik sınıfı oluşturuyoruz. Müzik sınıfı açamadığımız yerlerde de enstrüman temini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Okullar öğrencinin kendini gerçekleştirebileceği yerlerdir"

Festivalde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, okulların sadece sınavlara hazırlık yeri olmadığını belirterek, "Okullar öğrencinin fiziksel, akademik, duygusal tüm becerilerini ortaya koyabileceği, kendini gerçekleştirebileceği yerlerdir. Hayat bilgisini öğretmeli, bilgiyi insanlığın yararına kullanabilecek bir anlayışı kazandırmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul’da Geleneksel Oyunlar Festivali - Son Dakika

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