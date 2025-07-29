İstanbul\'da Havai Fişek ve Yanıcı Maddeler İçin Yeni Yasak

İstanbul Valiliği'nin yangınların önüne geçebilmek amacıyla havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı-yanıcı madde satışı ve kullanımına yönelik getirdiği yasak, Bağcılar Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu tür tehlikeli maddelerin satıldığı İSTOÇ (İstanbul Toptancılar Çarşısı) Ticaret Merkezi'ni dolaşıp esnafı uyardı.

Türkiye orman yangınlarıyla amansız bir mücadele veriyor. Devlet tüm imkanlarıyla sahada ve teyakkuzda. Ekipler, alevlere hem karadan hem havadan baskı kuruyor. Bütün görevliler, 'Yeşil Vatanı' korumak için sahada canla başla yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dün akşam saatlerinde bir ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangının, atılan bir işaret fişeğinden kaynaklandığı tespit edildi. Polis ekipleri, işaret fişeğini attığı iddia edilen kişiyi gözaltına alırken yangın kısa sürede söndürülerek 500 metrekarelik alanın zarar görmesinin önüne geçildi.

Yaşanan bu olumsuzluk üzerine İstanbul Valiliği, 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasaklayan genelgesinin ardından, yeni bir önlem daha aldı. İstanbul Valiliği dün yaptığı yazılı açıklamada; "İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz 2025'ten 28 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz

Bağcılar Belediyesi de bu doğrultuda sabah erken saatlerde harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı İSTOÇ Ticaret Merkezi'ne gitti. Ekipler, yanıcı-patlayıcı madde satışı yapan esnafı dolaşarak yasak hakkında bilgilendirdi ve uyarılarda bulundu.

Belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yerine getirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçemizde tehlikeli maddelerin satışına yönelik denetimlerimiz aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 24 saat görevimizin başındayız" dedi. - İSTANBUL