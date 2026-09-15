İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı, Arnavutköy'de 90 konut kiraya verilecek - Son Dakika
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İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı, Arnavutköy'de 90 konut kiraya verilecek

İstanbul\'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı, Arnavutköy\'de 90 konut kiraya verilecek
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İstanbul'da TOKİ'nin Sosyal Konut Tahsis Projesi kapsamında ilk etapta bin 71 konut için başvurular 14 Eylül'de başladı, 25 Eylül'e kadar e-Devlet'ten yapılabilecek. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konutun tahsis bedeli 2+1 için 12-17 bin TL, 3+1 için 15-18 bin TL olarak belirlendi.

İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilen Sosyal Konut Tahsis Projesi kapsamında ilk etapta kiralanacak bin 71 konut için başvurular başladı. Dört gruba ayrılan projede 4. grupta yer alan Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konutun kiraya verilmesi planlanırken, konutların bulunduğu bölge dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Arnavutköy'de 2+1 konutlar için aylık 12-17 bin TL, 3+1 konutlar için ise 15-18 bin TL tahsis bedeli belirlendi. Bölgede benzer konutların 25 bin ile 40 bin TL arasında kiralandığını belirten gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, projenin devam etmesi halinde bölgedeki kira fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvuru süreci 14 Eylül itibarıyla başladı. İlk etapta İstanbul genelinde 4 grupta toplam bin 71 konut kura yöntemiyle vatandaşlara tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ise Ekim ayında yapılması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. TOKİ, uygulamayla dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini kolaylaştırmayı ve kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Arnavutköy'de 90 konut kiraya verilecek

Projede ilçeler 4 gruba ayrılırken Arnavutköy tek başına 4. grupta yer aldı. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konut kiralık sosyal konut olarak tahsis edilecek. Resmi tarifeye göre ilçedeki 2+1 konutların aylık tahsis bedelleri 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutların ise 15 bin ile 18 bin TL arasında olacak. Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak gerçekleştirilecek. Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek ve sürenin sonunda uzatma yapılmayacak.

Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'nda kiralık sosyal konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu proje dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Bölgede blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, çevrede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü görüntülere yansıdı.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

Projeye başvuracak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da şartlar arasında bulunuyor. Genel kural olarak evlilik şartı aranırken 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.

"Baklalı'da yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm mevcut"

Bölgedeki gayrimenkul piyasasını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, "Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'ndayız. Burada yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal kiralık konut projesi kapsamında 90 adet dairenin kiraya verilmesi bekleniyor. Başvurular bugün itibarıyla başladı. 14 Eylül-25 Eylül arasında yapılacak başvurular. Projenin yüzde 90'a yakın kısmı tamamlanmış durumda şu anda. Altyapı çalışmaları ve yol çalışmaları devam etmekte. Proje kendi bünyesinde sosyal yaşam alanları barındırmakta. Yeşil alanları, camiler, okul gibi sosyal alanlar mevcut" dedi.

"Bölgede bu tip daireler 25 bin ile 40 bin TL arasında"

TOKİ tarafından açıklanan tahsis bedelleriyle bölgedeki piyasa fiyatlarını karşılaştıran Demir, "Bölgede bu tip daireler şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Tabii bu projelerin devam etmesi durumunda piyasayı etkileyeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bir etki yapacağını düşünmüyorum şu anlık. Bu dairelerin bu fiyatlara kiraya verilmesi çevredeki dairelerin de fiyatlarını etkileyecektir. Özellikle ileriki dönemlerde diğer etaplarda da bu projenin devam etmesi durumunda kiralar daha da azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İstanbul'da ilk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun teslim sürecinin ekim ayında başlaması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı, Arnavutköy'de 90 konut kiraya verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı, Arnavutköy'de 90 konut kiraya verilecek - Son Dakika
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